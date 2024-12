La COP16 s'achève sur une action accélérée et l'ambition de lutter contre la dégradation des sols et la sécheresse

Le programme d'action de Riyad fournit une rampe de lancement pour l'engagement international

Plus de 12 milliards de dollars pour des initiatives de restauration des terres et de résilience à la sécheresse

Le partenariat mondial de Riyad pour la résilience à la sécheresse mobilise l'action internationale

RIYADH, Arabie Saoudite, 13 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La présidence saoudienne de la COP16 a organisé la plus grande réunion de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) à ce jour, mobilisant les acteurs étatiques et non étatiques dans un moment historique pour la lutte contre la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse. La COP16 à Riyad a vu l'annonce d'une série de partenariats internationaux majeurs visant à renforcer les efforts de restauration des terres et de résilience à la sécheresse, tout en amplifiant la sensibilisation internationale aux crises mondiales causées par la dégradation continue des terres.

Turning Point’ COP16 Concluding with Accelerated Action and Ambition to Fight Land Degradation and Drought

Au cours des discussions cruciales de l'ONU, la présidence saoudienne de la CdP16 de la CCD a lancé le programme d'action de Riyad afin d'encourager les contributions, l'engagement et l'action durables en matière de résilience à la sécheresse et de restauration des terres à l'échelle mondiale. Le programme d'action de Riyad a déjà commencé à collaborer avec plus de 100 initiatives nouvelles et existantes.

Priorité politique de la présidence saoudienne de la COP16 de l'UNCCD, elle s'engagera avec les pays, le secteur privé, les institutions financières, les organisations internationales, les ONG et d'autres parties prenantes à renforcer les initiatives existantes qui soutiennent l'action mondiale contre la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse, ou à promouvoir de nouvelles initiatives.

"Le programme d'action de Riyad a déjà contribué à galvaniser les acteurs étatiques et non étatiques du monde entier. Cependant, la COP16 à Riyad n'est que le début de son impact, et la présidence saoudienne de la COP16 de la CCD continuera à s'engager auprès de tous, de la communauté des investisseurs, des ONG et des scientifiques aux peuples autochtones et aux agriculteurs, afin de maximiser son héritage mondial durable", a déclaré le Dr Osama Faqeeha, ministre adjoint de l'environnement, ministère de l'environnement, de l'eau et de l'agriculture, et conseiller auprès de la présidence de la COP16 de la CCD.

Ibrahim Thiaw, secrétaire exécutif de la CCD, a déclaré : "Nous exprimons notre profonde gratitude au Royaume d'Arabie saoudite pour avoir accueilli cette toute première CdP de la CCD dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, en mettant en lumière des solutions innovantes et en montrant le leadership régional sur les questions relatives aux terres et à la sécheresse. La COP16 de l'UNCCD a attiré plus de 24 000 participants inscrits et a proposé plus de 600 événements dans le cadre du tout premier programme d'action visant à impliquer les acteurs non étatiques dans les travaux de la Convention".

La COP16 à Riyad a obtenu plus de 12 milliards de dollars de promesses de financement de la part des principales organisations internationales, amplifiant ainsi le rôle des institutions financières et du secteur privé dans la lutte contre la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse. Dans le cadre du programme d'action de Riyad, le partenariat mondial de Riyad pour la résilience à la sécheresse a été lancé. Le partenariat a déjà mobilisé plus de 2 milliards de dollars de financement pour la résilience à la sécheresse et fonctionnera aux côtés de l'UNCCD, des pays, des organisations internationales et d'autres parties prenantes. Elle ciblera les 80 pays les plus vulnérables à la sécheresse.

"Le partenariat mondial de Riyad pour la résilience à la sécheresse s'efforcera de transformer la manière dont la sécheresse est traitée dans le monde entier. En mobilisant l'impact collectif des grandes institutions mondiales, il permettra de dépasser le stade de la réaction à une crise en améliorant les systèmes d'alerte précoce, le financement, l'évaluation de la vulnérabilité et l'atténuation des risques de sécheresse. Nous appelons les pays, les entreprises, les organisations, les scientifiques, les ONG, les institutions financières et les communautés à se joindre à ce partenariat essentiel", a ajouté M. Faqeeha.

Au total, sept journées thématiques ont été organisées dans les zones verte et bleue afin de stimuler l'action des secteurs public et privé, notamment la Journée de la terre, la Journée du système agroalimentaire, la Journée de la gouvernance, la Journée des peuples, la Journée de la science, de la technologie et de l'innovation, la Journée de la résilience et la Journée de la finance. Les zones verte et bleue ont accueilli plus de 57 000 participants et des milliers d'événements, de dialogues et de tables rondes.

Parmi les annonces faites lors des journées thématiques, on peut citer le lancement par l'Arabie saoudite du projet REMDY, une plateforme pilotée par l'IA pour l'évaluation de la santé des terres. Dans le cadre du programme d'action de Riyad, la présidence saoudienne de la COP16 de la CCD a également annoncé le lancement d'une initiative internationale pour la surveillance des tempêtes de sable et de poussière, afin d'étendre les systèmes mondiaux d'alerte précoce. Basé à Djeddah, le système d'alerte et d'évaluation des tempêtes de sable et de poussière (SDS-WAS) porte à quatre le nombre de nœuds mondiaux affiliés à l'Organisation météorologique mondiale. L'Arabie saoudite s'est également engagée à verser 10 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour renforcer les systèmes d'alerte précoce dans les pays qui ne sont pas encore en mesure de surveiller les tempêtes de sable et de poussière.

Pendant toute la durée de la COP16 à Riyad, l'UNCCD a publié une série de documents importants soulignant l'urgence de la lutte contre la dégradation des sols, la désertification et la sécheresse. L'évaluation des risques financiers de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification fait état d'un manque à gagner de 278 milliards de dollars par an pour la restauration des terres et la résistance à la sécheresse. Le rapport souligne l'urgence de l'engagement du secteur privé. La Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification a également publié un rapport historique sur l'expansion mondiale des zones arides, qui révèle que les trois quarts des terres de la planète sont devenues plus sèches en permanence au cours des trois dernières décennies.

"De l'insécurité alimentaire et hydrique aux conflits et aux migrations, il est indéniable que la dégradation des sols, la sécheresse et la désertification sont à l'origine de crises mondiales qui touchent presque tous les habitants de la planète. La COP16 à Riyad a marqué un tournant dans la sensibilisation de la communauté internationale au besoin urgent d'accélérer la restauration des terres et la résilience à la sécheresse", a déclaré Faqeeha, conseillère de la présidence de la COP16.

"Tout au long de la COP16 à Riyad, j'ai été encouragé par les discussions franches et audacieuses qui ont eu lieu, et j'espère que la communauté internationale passera maintenant à l'action. La présidence saoudienne de la COP16 de l'UNCCD ne fait que commencer, et nous avons l'intention d'intensifier notre engagement avec les secteurs public et privé au cours des prochaines années afin de mobiliser les ressources mondiales, de renforcer la collaboration et, en fin de compte, de restaurer les terres", a ajouté M. Faqeeha.

