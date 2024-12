"Wendepunkt": COP16 schließt mit beschleunigten Maßnahmen und Ambitionen zur Bekämpfung von Bodendegradation und Dürre

Der Aktionsplan von Riad ist der Startschuss für internationales Engagement

Mehr als 12 Milliarden Dollar für Initiativen zur Wiederherstellung von Land und zur Widerstandsfähigkeit gegen Dürre gesichert

Globale Partnerschaft zur Bewältigung der Dürre in Riad mobilisiert internationale Maßnahmen

RIYADH, Saudi-Arabien, 13. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die saudi-arabische COP16-Präsidentschaft hat das bisher größte Treffen des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) abgehalten und dabei staatliche und nichtstaatliche Akteure in einem bahnbrechenden Moment für den Kampf gegen Bodenverschlechterung, Wüstenbildung und Dürre mobilisiert. Auf der COP16 in Riad wurde eine Reihe wichtiger internationaler Partnerschaften angekündigt, um die Bemühungen um die Wiederherstellung von Land und die Widerstandsfähigkeit gegen Dürre zu verstärken und gleichzeitig das internationale Bewusstsein für die durch die fortschreitende Bodendegradation verursachten globalen Krisen zu schärfen.

Turning Point’ COP16 Concluding with Accelerated Action and Ambition to Fight Land Degradation and Drought

Während der kritischen UN-Gespräche hat der saudi-arabische UNCCD-Vorsitz auf der COP16 die Riad-Aktionsagenda auf den Weg gebracht, um dauerhafte Beiträge, Engagement und Maßnahmen zur globalen Dürreresistenz und zur Wiederherstellung von Land anzuregen. Die Riyadh Action Agenda hat bereits die Zusammenarbeit mit über 100 neuen und bestehenden Initiativen aufgenommen.

Als eine der politischen Prioritäten des saudi-arabischen UNCCD-Vorsitzes auf der COP16 wird sie mit Ländern, dem Privatsektor, Finanzinstitutionen, internationalen Organisationen, Nichtregierungsorganisationen und anderen Akteuren zusammenarbeiten, um entweder bestehende Initiativen zu stärken, die globale Maßnahmen zur Bekämpfung von Bodendegradation, Wüstenbildung und Dürre unterstützen, oder neue Initiativen zu fördern.

"Die Aktionsagenda von Riad hat bereits dazu beigetragen, staatliche und nichtstaatliche Akteure in aller Welt zu mobilisieren. Die COP16 in Riad ist jedoch erst der Anfang ihrer Wirkung, und der saudi-arabische UNCCD-Vorsitz wird auch weiterhin mit allen Beteiligten zusammenarbeiten, von der Investitionsgemeinschaft über Nichtregierungsorganisationen und Wissenschaftler bis hin zu indigenen Völkern und Landwirten, um ein möglichst nachhaltiges globales Vermächtnis zu schaffen", sagte Dr. Osama Faqeeha, stellvertretender Umweltminister im Ministerium für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft und Berater des UNCCD-Vorsitzes bei der COP16.

Ibrahim Thiaw, UNCCD-Exekutivsekretär, sagte: "Wir sind dem Königreich Saudi-Arabien zutiefst dankbar, dass es diese erste UNCCD-Konferenz in der Region Naher Osten und Nordafrika ausrichtet, die innovative Lösungen ins Rampenlicht rückt und die regionale Führungsrolle bei Land- und Dürrefragen unter Beweis stellt. Die UNCCD COP16 zog mehr als 24.000 registrierte Teilnehmer an und bot mehr als 600 Veranstaltungen als Teil der allerersten Aktionsagenda zur Einbeziehung nichtstaatlicher Akteure in die Arbeit des Übereinkommens".

Auf der COP16 in Riad wurden von wichtigen internationalen Organisationen Finanzierungszusagen in Höhe von über 12 Mrd. USD gemacht, wodurch die Rolle der Finanzinstitute und des Privatsektors bei der Bekämpfung von Bodendegradation, Wüstenbildung und Dürre gestärkt wurde. Im Rahmen der Riyadh Action Agenda wurde die bahnbrechende Riyadh Global Drought Resilience Partnership ins Leben gerufen. Die Partnerschaft hat bereits über 2 Milliarden Dollar an Finanzmitteln für die Dürreresistenz mobilisiert und wird mit der UNCCD, Ländern, internationalen Organisationen und anderen Akteuren zusammenarbeiten. Sie wird sich an die 80 Länder richten, die am stärksten von Dürre betroffen sind.

"Die Riyadh Global Drought Resilience Partnership wird darauf hinwirken, dass sich die Art und Weise, wie Dürren weltweit bekämpft werden, grundlegend ändert. Durch die Nutzung des kollektiven Einflusses wichtiger globaler Institutionen wird das Dürremanagement über eine reaktive Krisenreaktion hinausgehen, indem Frühwarnsysteme, Finanzierung, Anfälligkeitsbewertungen und die Minderung von Dürrerisiken verbessert werden. Dies ist ein Meilenstein in der internationalen Dürrebekämpfung, und wir rufen Länder, Unternehmen, Organisationen, Wissenschaftler, Nichtregierungsorganisationen, Finanzinstitute und Gemeinden auf, sich an dieser entscheidenden Partnerschaft zu beteiligen", fügte Dr. Faqeeha hinzu.

Insgesamt fanden in der grünen und blauen Zone sieben Thementage statt, um den öffentlichen und privaten Sektor zum Handeln zu bewegen, darunter der Tag des Bodens, der Tag des Agrar- und Ernährungssystems, der Tag der Staatsführung, der Tag der Menschen, der Tag der Wissenschaft, Technologie und Innovation, der Tag der Widerstandsfähigkeit und der Tag der Finanzen. Sowohl in der grünen als auch in der blauen Zone gab es über 57.000 Teilnehmer und Tausende von Veranstaltungen, Dialogen und Podiumsdiskussionen.

Zu den Ankündigungen während der Thementage gehörte der Start des REMDY-Projekts in Saudi-Arabien, einer KI-gestützten Plattform zur Bewertung der Landgesundheit. Im Rahmen der Riad-Aktionsagenda kündigte der saudi-arabische UNCCD-Vorsitz auf der COP16 auch den Start einer internationalen Initiative zur Überwachung von Sand- und Staubstürmen an, um die globalen Frühwarnsysteme zu erweitern. Mit dem Sand and Dust Storm Warning Advisory and Assessment System (SDS-WAS) mit Sitz in Jeddah erhöht sich die Zahl der der Weltorganisation für Meteorologie angeschlossenen Knotenpunkte auf vier. Saudi-Arabien hat außerdem für die nächsten fünf Jahre 10 Millionen Dollar zugesagt, um Frühwarnsysteme in Ländern zu verbessern, die derzeit nicht in der Lage sind, Sand- und Staubstürme zu überwachen.

In der Zwischenzeit hat die UNCCD während der COP16 in Riad eine Reihe wichtiger Veröffentlichungen veröffentlicht, die die Dringlichkeit der Bekämpfung von Bodendegradation, Wüstenbildung und Dürre unterstreichen. In der finanziellen Risikobewertung des UNCCD wurde ein jährliches Finanzierungsdefizit von 278 Milliarden Dollar für die Wiederherstellung von Land und die Widerstandsfähigkeit gegen Dürren festgestellt. In dem Bericht wird die dringende Notwendigkeit eines Engagements des Privatsektors betont. Die UNCCD hat auch einen bahnbrechenden Bericht über die zunehmende globale Ausdehnung von Trockengebieten veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass drei Viertel der Landflächen der Erde in den letzten drei Jahrzehnten dauerhaft trockener geworden sind.

"Es ist unbestreitbar, dass Bodendegradation, Dürre und Wüstenbildung zu globalen Krisen führen, von denen fast jeder Mensch auf unserem Planeten betroffen ist, angefangen bei der Nahrungsmittel- und Wasserunsicherheit bis hin zu Konflikten und Migration. Die COP16 in Riad war ein Wendepunkt, um das internationale Bewusstsein für die dringende Notwendigkeit zu schärfen, die Wiederherstellung von Land und die Widerstandsfähigkeit gegen Dürre zu beschleunigen", sagte der Berater des COP16-Vorsitzes Faqeeha.

"Während der gesamten COP16 in Riad haben mich die offenen und mutigen Diskussionen ermutigt, und ich hoffe, dass die internationale Gemeinschaft dies nun in die Tat umsetzt. Der saudi-arabische UNCCD-Vorsitz (COP16) hat gerade erst begonnen, und wir beabsichtigen, unser Engagement im öffentlichen und privaten Sektor in den kommenden Jahren zu intensivieren, um globale Ressourcen zu mobilisieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und letztendlich Land wiederherzustellen", fügte Dr. Faqeeha hinzu.

ÜBER COP16 RIYADH

Die UNCCD COP16-Konferenz wird vom 2. bis 13. Dezember 2024 im Boulevard Riad City, Saudi-Arabien, stattfinden. Die Konferenz mit dem Thema "Unser Land. Jahrestag der UNCCD und zielt darauf ab, multilaterale Maßnahmen zu kritischen Themen wie der Wiederherstellung von Land, der Widerstandsfähigkeit gegen Dürre, Landbesitz und Sand- und Staubstürmen zu sichern.

Für weitere Informationen über die UNCCD COP16 oder um Ihr Interesse an einer Teilnahme an der Green Zone anzumelden, besuchen Sie bitte UNCCDCOP16.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2580239/UNCCD_COP16.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2556588/5076034/UNCCD_COP16__Logo.jpg