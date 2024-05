UEFA concede exclusividade à Hisense como fornecedora oficial de telas do VAR para a UEFA EURO 2024™

QINGDAO, China, 29 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense, marca global de eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos, anunciou que será a Fornecedora Oficial de Telas para o Árbitro Assistente de Vídeo (VAR) para a UEFA EURO 2024™ durante o Workshop de Marketing Esportivo 2024, em Qingdao, na China. A empresa fornecerá soluções de telas de última geração para a Sala Central de VAR do torneio em Leipzig, na Alemanha. Esta é a primeira vez que a UEFA aprova direitos exclusivos a um de seus patrocinadores e amplia a recente indicação da Hisense como Parceira Oficial da UEFA EURO 2024™, solidificando ainda mais o patrocínio da empresa ao Campeonato Europeu por meio de sua expertise tecnológica.

Placar de LED da Hisense no torneio da UEFA (PRNewsfoto/Hisense Group)

A tecnologia do VAR (Árbitro Assistente de Vídeo) no futebol utiliza imagens de vídeo e uma equipe de árbitros para revisar e auxiliar as decisões do árbitro em campo, garantindo maior precisão e justiça em momentos-chave, como gols, incidentes na área de pênalti, cartões vermelhos e identificação errônea. A tecnologia semiautomática de impedimento (SAOT) da UEFA fará parte do sistema do VAR para auxiliar em decisões mais rápidas durante as partidas.

Durante o torneio, os árbitros de vídeo estarão baseados no Centro Internacional de Transmissão em Leipzig, onde analisarão os lances em telas da Hisense. A Hisense também garantiu os direitos de marca e design para todas as telas de revisão dos árbitros à beira do campo. Assim, durante as revisões do VAR, a marca Hisense será exibida com destaque no local do jogo e nos telões do estádio.

Ter sido escolhida como a Fornecedora Oficial de Telas para o VAR demonstra a notável capacidade da Hisense em tecnologia de telas, acumulada ao longo das últimas cinco décadas. Os envios de TV Hisense garantiram a segunda posição mundial por dois anos consecutivos e estão se aproximando do primeiro lugar. Especialmente no mercado europeu, as TVs Hisense registraram um aumento significativo de 35,9% no comparativo anual de envios durante o primeiro trimestre (1T) deste ano.

"A UEFA está muito satisfeita com o compromisso da Hisense com o futebol das equipes nacionais europeias, fornecendo, entre outras coisas, as telas de VAR para o torneio. A tecnologia de ponta das telas Hisense proporcionará suporte às equipes de arbitragem do VAR na revisão e assistência às decisões em campo, garantindo maior justiça na próxima UEFA EURO 2024™", disse Guy-Laurent, Diretor de Marketing da UEFA.

Parceira de todos os torneios da UEFA EURO desde 2016, a Hisense construiu uma forte e prolongada conexão com os principais eventos de futebol da Europa. A empresa tem compromiso firme em impulsionar ainda mais o desenvolvimento tecnológico, enquanto continua a aprimorar a experiência de visualização.

