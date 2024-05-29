Эксклюзивные права Hisense, официального поставщика экранов VAR для UEFA EURO 2024™

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Hisense Group

May 29, 2024, 08:45 ET

ЦИНДАО, Китай, 29 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Глобальный бренд бытовой техники и электроники Hisense объявил о том, что он станет официальным поставщиком экранов VAR для UEFA EURO 2024™, на симпозиуме по спортивному маркетингу 2024 года в Циндао, Китай. Компания предоставит самые современные решения для центральной комнаты VAR в Лейпциге, Германия. Это первый случай, когда УЕФА предоставил эксклюзивные права одному из своих спонсоров, и это основывается на недавнем назначении Hisense официальным партнером UEFA EURO 2024™, что еще больше укрепляет спонсорство компании на Чемпионате Европы благодаря ее технологическому опыту.

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Hisense LED Board at UEFA tournament
Hisense LED Board at UEFA tournament

Технология VAR (видеопомощники судьи) в футболе использует видеоматериалы и команду судей для рассмотрения и содействия решениям судьи на месте, обеспечивая большую точность и справедливость в ключевых моментах, таких как голы, инциденты в штрафной площади, красные карточки и ошибочная идентификация. Полуавтоматическая технология определения офсайдов УЕФА (SAOT) станет частью системы VAR для поддержки более быстрых решений в матче.

На протяжении всего турнира видеопомощники судьи будут базироваться в Международном вещательном центре в Лейпциге, где они будут просматривать игры на экранах Hisense. Компания Hisense также обеспечила права на брендинг и дизайн для всех экранов судей сбоку поля. Таким образом, во время просмотров VAR бренд Hisense будет заметно отображаться на игровой площадке и на гигантских экранах стадиона.

Назначение в качестве официального поставщика экранов для VAR демонстрирует достижения Hisense в области технологий отображения, накопленные за последние пять десятилетий. Продажи Hisense TV неизменно обеспечивали вторую позицию во всем мире в течение двух лет подряд и неуклонно приближались к первому месту. В частности, на европейском рынке Hisense TV значительно увеличил продажи на 35,9% в годовом исчислении в первом квартале этого года.

«В УЕФА рады, что компания Hisense привержена турниру национальных сборных, в частности, предоставляя экраны VAR для турнира. Передовая экранная технология Hisense поддержит судейские команды VAR в рассмотрении и оказании помощи в принятии решений на местах, обеспечивая большую справедливость на предстоящем UEFA EURO 2024™», — сказал Ги-Лоран (Guy-Laurent), директор по маркетингу УЕФА.

Сотрудничая с каждым Чемпионатом Европы УЕФА с 2016 года, компания Hisense установила прочную и устойчивую связь с ведущими футбольными событиями Европы. Компания твердо привержена дальнейшему технологическому развитию, поскольку продолжает повышать качество просмотра.

О компании Hisense

Компания Hisense является глобальным лидером производства бытовых приборов и брендом потребительской электроники. Бизнес компании Hisense включает мультимедийные устройства (с особым вниманием к Smart-телевизорам), бытовые приборы и аналитику об информационных технологиях. Hisense сохраняет 2 место в мире по поставкам телевизоров в 2023 году. Компания Hisense быстро развивалась и теперь работает в более чем 160 странах.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2423234/Hisense_LED_Board_UEFA_tournament.jpg

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