L'UEFA accorde des droits exclusifs à Hisense en tant que fournisseur officiel d'écrans de VAR pour l'UEFA EURO 2024™

QINGDAO, Chine, 29 mai 2024 /PRNewswire/ -- La marque mondiale d'appareils électroménagers et d'électronique grand public Hisense a annoncé être le fournisseur officiel d'écrans d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) de l'UEFA EURO 2024™ lors du Sports Marketing Workshop 2024 qui s'est déroulé à Qingdao, en Chine. La société fournira des solutions d'écran de pointe pour la salle centrale de VAR du championnat à Leipzig, en Allemagne. C'est la première fois que l'UEFA accorde des droits exclusifs à l'un de ses sponsors et s'appuie sur la récente nomination de Hisense en tant que partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024™, renforçant ainsi le sponsoring du championnat européen par l'entreprise grâce à son expertise technologique.

Hisense LED Board at UEFA tournament

La technologie de VAR (assistance vidéo à l'arbitrage) au football utilise des séquences vidéo visionnées par une équipe d'arbitres pour étayer les décisions de l'arbitre sur le terrain, assurant une plus grande précision et une plus grande équité dans les moments clés tels que les buts, les incidents dans la surface de réparation, les cartons rouges et les erreurs d'identité. La technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu (SAOT) de l'UEFA fera partie du système de VAR pour accélérer les décisions pendant les matchs.

Tout au long du championnat, les arbitres vidéo seront basés au Centre international de radiodiffusion de Leipzig, où ils visionneront les matchs sur des écrans Hisense. Hisense a également obtenu des droits de marque et de conception pour tous les écrans de visionnage des arbitres sur le terrain. Ainsi, lors du visionnage de la VAR, la marque Hisense sera mise en avant sur le terrain et sur les écrans géants du stade.

Sélectionné comme fournisseur officiel d'écrans pour la VAR, Hisense met en avant ses remarquables prouesses en matière de technologie d'affichage accumulées au cours des cinq dernières décennies. Les expéditions de téléviseurs Hisense se sont maintenues à la deuxième place mondiale pendant deux années consécutives, et se rapprochent de plus en plus de la première place. Sur le marché européen en particulier, les téléviseurs Hisense ont connu une augmentation notable de 35,9 % en glissement annuel au cours du premier trimestre de cette année.

« L'UEFA est ravie que Hisense s'engage pour les équipes nationales de football européennes, notamment en fournissant des écrans de VAR pour le championnat. La technologie d'écran de pointe de Hisense aidera les équipes de VAR à visionner et à étayer les décisions sur le terrain pour assurer une plus grande équité lors de la prochaine édition de l'UEFA EURO 2024™ », a déclaré Guy-Laurent, directeur marketing de l'UEFA.

Partenaire de chaque championnat d'Europe de l'UEFA depuis 2016, Hisense a forgé un lien fort et durable avec les principaux événements footballistiques européens. La société est résolument engagée à poursuivre le développement technologique tout en continuant à améliorer l'expérience visuelle.

À propos de Hisense

Hisense est une marque mondiale de premier plan dans le domaine de l'électroménager et de l'électronique grand public. Les activités de Hisense couvrent les produits multimédias (avec un accent sur les Smart TV), les appareils électroménagers et les informations intelligentes sur les technologies de l'information. Hisense reste le numéro 2 mondial des livraisons de téléviseurs en 2023. Hisense a connu une croissance rapide et opère désormais dans plus de 160 pays.