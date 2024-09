Uma jornada em direção à luz: iluminação icônica do Templo de Poseidon em Sounion, com o apoio do Ministério da Cultura e da METLEN Energy & Metals

ATENAS, Grécia, 19 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Em uma combinação única de patrimônio antigo e arte moderna, aconteceu ontem, 16 de setembro de 2024, o espetacular evento de iluminação do Templo de Poseidon em Sounion.

Temple of Poseidon Sounion - Evangelos Mytilineos, Chairman and CEO, METLEN Energy & Metals Temple of Poseidon Sounion

Entre as autoridades presentes no evento estavam o Primeiro Ministro Kyriakos Mitsotakis e a Ministra da Cultura Lina Mendoni, que destacaram a importância do patrimônio cultural da Grécia e a necessidade de promovê-lo no cenário global. O evento, transmitido ao vivo para todo o mundo, contou com a presença de personalidades internacionais dos setores político e artístico, além de representantes da mídia.

Em seu discurso, Evangelos Mytilineos, Presidente e CEO da METLEN Energy & Metals, declarou: "Estou verdadeiramente emocionado com o fato de a METLEN Energy & Metals ter contribuído substancialmente para a construção dessa ponte entre o passado e o presente. A arquitetura exclusiva da Grécia Antiga está sendo exibida na Grécia moderna, trazendo à tona o valor atemporal de nossa herança comum. O evento de hoje é um exemplo perfeito do poder da criatividade humana. A moderna iluminação, que preserva o valor e a beleza do monumento, revela novas dimensões de sua arquitetura que impressionarão a todos os visitantes. A imagem que vimos se espalhará por todos os cantos do mundo, lembrando a todos que a beleza, ou 'kallos', tem suas raízes aqui na Grécia."

Neste link, você pode visualizar e ler o discurso completo do Primeiro Ministro Kyriakos Mitsotakis: Discurso do Primeiro Ministro Kyriakos Mitsotakis no evento para a nova iluminação do Templo de Poseidon em Sounion | O Primeiro Ministro da República Helênica (primeminister.gr).

Você pode ler o discurso completo da Ministra da Cultura, Lina Mendoni, no link a seguir: Lina Mendoni: A Grécia está evoluindo a passos firmes, com visão e um plano (culture.gov.gr).

O projeto de iluminação, supervisionado pela famosa designer de iluminação Eleftheria Deko, expôs o significado histórico e arquitetônico do monumento de uma forma única. O templo ganhou novas dimensões com o jogo de luzes, trazendo o passado à vida e encantando o presente.

A noite culminou com um grande concerto do famoso compositor Stavros Xarchakos, que apresentou uma música exclusiva. Ele foi acompanhado pela Orquestra de Música Contemporânea da ERT e por artistas importantes como Dimitris Bassis, Iro Saia e Zacharias Karounis, que proporcionaram uma experiência musical emocionante sob a direção do maestro.

A METLEN Energy & Metals patrocinou a iluminação e o evento, reafirmando seu compromisso de promover e proteger o patrimônio cultural grego.

A jornada em direção à luz continua...

ΜΕΤ LEN:

A METLEN Energy & Metals - evolução da MYTILINEOS Energy & Metals - é uma empresa multinacional do setor industrial e de energia, referência nos setores de metalurgia e energia, com foco em sustentabilidade e economia circular. A empresa está negociada na Bolsa de Valores de Atenas, com um volume de negócios e EBITDA consolidados de € 5,492 bilhões e € 1,014 bilhão, respectivamente. A METLEN é um referencial para a metalurgia sustentável competitiva em nível europeu e global, ao mesmo tempo em que atua na única unidade de produção de bauxita, alumina e alumínio primário com integração vertical na União Europeia (UE) que conta com instalações portuárias privadas. No setor de energia, a METLEN oferece soluções completas, que incluem projetos de energia térmica e renovável, distribuição e comercialização de eletricidade, além de investimentos em infraestrutura de rede, armazenamento de baterias e outras tecnologias sustentáveis. A empresa atua nos mercados dos cinco continentes, em 40 países, adotando um modelo sinérgico em grande escala entre os setores de metalurgia e energia, ao mesmo tempo em que desenvolve de ponta a ponta os principais projetos de infraestrutura de energia.

