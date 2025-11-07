METLEN: A Terceira Era - Progresso em Movimento

ATENAS, Grécia e LONDRES, 7 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A METLEN anuncia hoje o lançamento de sua terceira transformação estratégica, entrando na próxima fase de sua evolução: A Terceira Era - Progresso em Movimento.

Essa transformação marca o próximo capítulo da jornada da Companhia, alinhada a uma estratégia que apoiará sua meta de médio prazo de dobrar de escala, conforme apresentado no Capital Markets Day, em Londres, em abril passado.

Ela se baseia na execução bem-sucedida de transformações anteriores (em 2017 e 2022), na sólida base financeira da empresa e em sua visão estratégica.

Como parte dessa transformação estratégica, as principais mudanças e principais nomeações na equipe de liderança e estrutura organizacional da METLEN são descritas abaixo 1:

Evangelos Mytilineos , como Presidente Executivo do Grupo

, como Presidente Executivo do Grupo Christos Gavalas , como Diretor Executivo do Grupo

, como Diretor Executivo do Grupo Fotini Ioannou , como Diretor Financeiro do Grupo 2

, como Diretor Financeiro do Grupo Loukas Ziomas, como Chefe de Gabinete.

O Setor de Energia é reestruturado em dois Pilares 3:

O Pilar da Plataforma de Transição Energética e Renováveis, liderado pelo seu Diretor Executivo Nikos Papapetrou

O Pilar de Utilidade de Energia Totalmente Integrada, que consiste em: The Integrated Utility, liderada pelo seu Diretor Executivo Giannis Giannakopoulos The International Energy Supply & Trading, liderado por seu Diretor Executivo Panagiotis Kanellopoulos.



O Setor de Metais continuará a ser liderado por Dimitris Stefanidis como Diretor Executivo de Metais, supervisionando as atividades da METLEN em Cadeia de Valor Integrada de Alumínio, Matérias-Primas Críticas e Metais Circulares.

Na M Technologies, o braço de equipamentos de defesa metalúrgica da METLEN e parte do Setor de Metais será liderado por Vassilis Tsiamis como seu Diretor Executivo 4.

Além disso, o Setor de Infraestrutura e Concessões continua sendo uma prioridade estratégica sob a atual liderança de Evangelos Chrysafis como Vice-Presidente Executivo da METLEN S.A. e Presidente da METKA ATE, Dinos Benroubi como CEO da METKA ATE e Elenos Karaindros como Presidente e CEO da M Concessions.

A equipe executiva sênior que tem sido parte integrante da jornada da METLEN até o momento é reforçada e consiste em:

Elenos Karaindros , como Diretor de Estratégia e M&A

, como Diretor de Estratégia e M&A Sara Fideli , como diretora de recursos humanos

, como diretora de recursos humanos Vivian Bouzali , como Diretora de Assuntos Corporativos e Comunicações

, como Diretora de Assuntos Corporativos e Comunicações Petros Selekos, como Diretor Jurídico

Nossa equipe sênior será aprimorada por Dimitris Papadopoulos em sua nova função como Conselheiro Executivo Sênior em Presidente Executivo e Assuntos do Conselho.

Evangelos Mytilineos, Presidente Executivo, declarou: " Hoje abrimos mais um capítulo em nossa jornada, com a terceira transformação de nossa evolução, A Terceira Era.

A partir da minha nova função como Presidente Executivo, pretendo contribuir estrategicamente para a implementação dos nossos compromissos, conforme definido no nosso plano de negócios de médio prazo, para o crescimento orgânico e inorgânico, em colaboração com o nosso novo CEO do Grupo, Christos Gavalas.

A nova estrutura da METLEN baseia-se em uma equipe de liderança executiva fortalecida, em um modelo operacional sinérgico otimizado e ainda mais alinhado com as melhores práticas de governança corporativa.

Meu objetivo é me concentrar ainda mais em garantir a criação de valor a longo prazo da METLEN, e estou convencido de que a nova estrutura e equipe de liderança serão um catalisador para o nosso sucesso".

Clique aqui para ver a apresentação

Nota 1: Essas alterações entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026.

Nota 2: Fotini Ioannou ingressará no Conselho de Administração da METLEN PLC, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2026.

Nota 3: Essas alterações entram em vigor imediatamente, a partir de 7 de novembro de 2025

Nota 4: Essas alterações entrarão em vigor a partir de 1º de dezembro de 2025.

Sobre a METLEN:

A METLEN Energy & Metals PLC (METLEN ou a Empresa) é a controladora de um grupo multinacional industrial e de energia e líder nos setores de metalurgia e energia, com foco em sustentabilidade e economia circular. A empresa é listada principalmente na Bolsa de Valores de Londres com uma listagem secundária na Bolsa de Atenas, tendo um volume de negócios e EBITDA consolidados de € 5,68 bilhões e € 1,08 bilhão, respectivamente, (2024). O grupo METLEN é um referencial para a metalurgia sustentável competitiva em nível europeu e global, ao mesmo tempo em que atua apenas na unidade de produção de bauxita, alumina e alumínio primário com integração vertical na União Europeia (UE) com instalações portuárias privadas. No setor de energia, o grupo METLEN oferece soluções completas, que incluem projetos de energia térmica e renovável, distribuição e comercialização de eletricidade, além de investimentos em infraestrutura de rede, armazenamento de baterias e outras tecnologias sustentáveis. O grupo da empresa atua nos mercados dos cinco continentes, em mais de 40 países, adotando um modelo sinérgico em grande escala entre os setores de metalurgia e energia, ao mesmo tempo em que desenvolve de ponta a ponta os principais projetos de infraestrutura de energia.

