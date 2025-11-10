METLEN ENERGY & METALS: ATUALIZAÇÃO COMERCIAL PARA O PERÍODO DE NOVE MESES 2025

ATENAS, Grécia e LONDRES, 7 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Metlen Energy & Metals (LSE: MTLN) (RIC: MTLN.L) (Bloomberg: MTLN.LN) (Atenas: MTLN) (RIC: MTLNr.AT) (Bloomberg: MTLN.GA) (ADR: MYTHY US) anuncia hoje a atualização comercial para o período de nove meses encerrado em [30 de setembro de 2025].

O volume de negócios aumentou para € 5. 1 1 5 milhões, em comparação com € 4.203 milhões nos primeiros nove meses de 2024 (+22%).

para em comparação com € 4.203 milhões nos primeiros nove meses de 2024 (+22%). A Empresa continua no caminho certo para atingir a meta de EBITDA para o ano inteiro.

para atingir a meta de EBITDA para o ano inteiro. Em setembro de 2025, a METLEN foi incluída no Índice FTSE 100 , reflexo de sua contínua expansão, da confiança dos investidores e d fortalecimento de sua presença nos mercados de capitais internacionais.

, reflexo de sua contínua expansão, da confiança dos investidores e d fortalecimento de sua presença nos mercados de capitais internacionais. Recentemente, a Fitch ratificou a sua classificação de crédito BB+ com perspectiva estável para a METLEN, destacando o sólido perfil financeiro da empresa.

com perspectiva estável para a METLEN, destacando o sólido perfil financeiro da empresa. Confirmada a decisão final de investimento para a maior unidade autônoma de armazenamento de energia da Grécia. O projeto de um sistema de armazenamento de energia em baterias (BESS) de 330 MW / 790 MWh em Tessália, Grécia, está previsto para ser concluído no segundo trimestre de 2026, proporcionando estabilidade e flexibilidade ao sistema elétrico dentro de uma transição energética mais ampla.

em Tessália, Grécia, está previsto para ser concluído no segundo trimestre de 2026, proporcionando estabilidade e flexibilidade ao sistema elétrico dentro de uma transição energética mais ampla. Contratos de compra e venda de energia de longo prazo (PPAs) e parcerias estratégicas acordadas com a Copec EMOAC no Chile, ENGIE no Reino Unido e HRE (Brookfield Renewable Partners) na Coreia do Sul.

Evangelos Mytilineos, Presidente e CEO, declarou:

"Nos primeiros nove meses de 2025, a Empresa promoveu uma mudança radical em seus investimentos e, ao mesmo tempo, obteve um forte desempenho em todas as suas principais unidades de negócios.

"A incerteza geopolítica, as tensões comerciais e a maior volatilidade nos mercados globais de energia e metais não atrapalharam o crescimento da empresa.

"Os investimentos que fazem parte da nossa estratégia de médio prazo refletem os compromissos assumidos no nosso Capital Markets Day, em Londres, em abril de 2025. Esses investimentos, que já estão em curso ou prestes a ser aprovados, são todos focados em áreas-chave de crescimento futuro e transformação industrial.

"Os mais avançados são o projeto Bauxita-Alumina-Gálio, a planta -piloto Circular Metals, que se encontra agora em fase de comissionamento, a 3ª fábrica do nosso centro M Technologies em Volos, a ser comissionada no segundo trimestre de 2026, e a já mencionada unidade autônoma de armazenamento de baterias de 330 MW, com previsão de entrada em operação no segundo trimestre de 2026.

"Coletivamente, essas iniciativas foram concebidas para fortalecer as sinergias entre os setores comerciais da METLEN e auxiliar na realização de nossas ambiciosas metas estratégicas e financeiras."

A atualização comercial completa dos nove meses de 2025 pode ser acessada AQUI

Os dados financeiros e operacionais apresentados nesta atualização comercial representam de forma justa o desempenho da Metlen Energy & Metals SA nos nove meses findos em 30 de setembro de 2025. Não houve diferenças relevantes entre o desempenho financeiro e operacional da Metlen Energy & Metals PLC e da Metlen Energy & Metals SA durante este período.

A METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) é a empresa-mãe do grupo industrial e energético internacional, líder nos setores de metalurgia e energia, focado no crescimento sustentável e na economia circular. A METLEN é uma referência em metalurgia "sustentável" competitiva, tanto a nível europeu como global, operando a única fábrica totalmente integrada de produção de bauxita, alumina e alumínio primário na União Europeia, contando com instalações portuárias privadas. No setor energético, a empresa oferece soluções integradas por meio da implementação de projetos de geração de energia térmica e renovável, distribuição e fornecimento de eletricidade, além de investimentos em infraestrutura de rede, armazenamento em baterias e outras tecnologias sustentáveis. A METLEN atua em cinco continentes e em mais de 40 países, empregando mais de 9.000 pessoas em todo o mundo e aplicando um modelo de sinergia total em suas atividades de metalurgia, energia e desenvolvimento de projetos energéticos de ponta a ponta.

Destaques financeiros da METLEN

A empresa está listada principalmente na Bolsa de Valores de Londres e secundariamente na Bolsa de Valores de Atenas, e faz parte do Índice FTSE 100. Em 2024, a METLEN registrou receita consolidada de € 5,68 bilhões e EBITDA de € 1,08 bilhão, um aumento de 7% em relação ao ano anterior, com lucro líquido de € 615 milhões. A dívida líquida ajustada situou-se em 1,78 mil milhões de euros, com uma relação dívida líquida/EBITDA de 1,7x, refletindo uma forte resiliência financeira. A METLEN é classificada pelas principais agências internacionais de sustentabilidade e ESG, ocupando uma posição única na Grécia no Índice Dow Jones de Sustentabilidade Best-in-Class Emerging Market, e reconhecida pela MSCI, Sustainalytics, ISS ESG, S&P Global, LSEG, CDP, FTSE Russell, ESG Book, EcoVadis, Bloomberg e IdealRatings.

