Un voyage dans la lumière : Illumination majestueuse du temple de Poséidon à Sounion, avec le soutien du ministère de la Culture et de METLEN Energy & Metals

Une nouvelle dimension pour les illuminations et le patrimoine culturel avec le soutien du ministère de la Culture et METLEN Energy & Metals

ATHÈNES, Grèce, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Dans une fusion unique du patrimoine ancien et de l'art moderne, l'événement d'éclairage spectaculaire du temple de Poséidon à Sounion s'est déroulé hier, le 16 septembre 2024.

Temple of Poseidon Sounion - Evangelos Mytilineos, Chairman and CEO, METLEN Energy & Metals Temple of Poseidon Sounion

L'événement a bénéficié de la présence du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis et de la ministre de la culture Lina Mendoni, qui ont souligné l'importance du patrimoine culturel de la Grèce et la nécessité de le promouvoir sur la scène internationale. Des personnalités internationales du monde politique et artistique, ainsi que des représentants des médias, ont assisté à l'événement, qui a été retransmis en direct dans le monde entier.

Dans son allocution, Evangelos Mytilineos, président-directeur général de METLEN Energy & Metals, a déclaré : « Je suis profondément ému que METLEN Energy & Metals ait apporté une contribution substantielle à la construction de ce pont entre le passé et le présent. L'architecture unique de la Grèce antique est présentée dans la Grèce contemporaine, mettant en évidence la valeur éternelle de notre patrimoine commun. L'événement d'aujourd'hui illustre parfaitement le pouvoir de la créativité humaine. L'éclairage moderne, respectueux de la valeur et de la beauté du monument, révèle de nouvelles dimensions de son architecture qui impressionneront tous les visiteurs. L'image que nous avons vue sera diffusée aux quatre coins du monde, rappelant à tous que la beauté, ou " kallos ", a ses racines ici en Grèce ».

Vous pouvez afficher et lire l'intégralité du discours du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis par l'intermédiaire du lien suivant : Discours du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis à l'occasion de l'inauguration du nouvel éclairage du temple de Poséidon à Sounion | Le Premier ministre de la République hellénique (primeminister.gr).

Vous pouvez lire l'intégralité du discours de la ministre de la Culture, Lina Mendoni, par l'intermédiaire du lien suivant : Lina Mendoni : La Grèce continue d'avancer, avec une vision et un plan (culture.gov.gr).

Le projet d'éclairage, supervisé par Eleftheria Deko, conceptrice d'éclairage de renommée internationale, a mis en valeur de manière unique l'importance historique et architecturale du monument. Grâce aux jeux de lumière, le temple a acquis de nouvelles dimensions, faisant revivre le passé et enchantant le présent.

La soirée s'est terminée par un grand concert de l'éminent compositeur Stavros Xarchakos, qui a présenté une composition musicale unique. Il était accompagné de l'Orchestre de musique contemporaine de l'ERT et d'artistes de premier plan tels que Dimitris Bassis, Iro Saia et Zacharias Karounis, qui ont offert une expérience musicale riche en émotions sous la direction du maestro.

METLEN Energy & Metals a sponsorisé l'éclairage et l'événement, réaffirmant ainsi son engagement dans la promotion et la protection du patrimoine culturel de la Grèce.

Le voyage vers la lumière se poursuit...

Photos : https://we.tl/t-ZyFJOXQSCP

Vous pouvez regarder l'événement complet en consultant le lien suivant : Un voyage dans la lumière (YouTube.com)

ΜΕΤ LEN :

METLEN Energy & Metals - évolution de MYTILINEOS Energy & Metals - est une multinationale industrielle et énergétique, leader dans les secteurs de la métallurgie et de l'énergie, axée sur la durabilité et l'économie circulaire. La société est cotée à la bourse d'Athènes, avec un chiffre d'affaires et un EBITDA consolidés de 5 492 milliards d'euros et 1 014 milliard d'euros, respectivement. METLEN est un point de référence pour une métallurgie verte compétitive au niveau européen et mondial, tout en exploitant la seule unité de production de bauxite, d'alumine et d'aluminium primaire intégrée verticalement dans l'Union européenne (U.E.) avec des installations portuaires privées. Dans le secteur de l'énergie, METLEN propose des solutions complètes, couvrant les projets d'énergie thermique et renouvelable, la distribution et le négoce d'électricité, ainsi que les investissements dans l'infrastructure du réseau, le stockage des batteries et d'autres technologies vertes. L'entreprise est présente sur les marchés des cinq continents, dans 40 pays, et adopte un modèle de synergie à grande échelle entre les secteurs de la métallurgie et de l'énergie, tout en développant de bout en bout de grands projets d'infrastructure énergétique.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2507873/METLEN_Energy_and_Metals_1.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2507872/METLEN_Energy_and_Metals_2.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2430163/4743706/Metlen_Logo.jpg