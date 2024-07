UnionPay International aumenta a aceitação em aeroportos europeus e atualiza os serviços de pagamento para viajantes de verão

Maior aceitação do cartão UnionPay nos principais aeroportos europeus

PARIS, 27 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Com o aquecimento da temporada de viagens de verão, mais turistas estão viajando para a Europa, e a aceitação do cartão UnionPay nos terminais de ponto de venda (PDV) na Europa agora ultrapassa os 80%. A UnionPay International está progredindo no aprimoramento da experiência de pagamento nos principais aeroportos europeus, incluindo aqueles na França, Alemanha e Itália. Usar os cartões UnionPay durante viagens internacionais se tornou uma escolha popular para viajantes.

Aeroporto Charles De Gaulle (PRNewsfoto/UnionPay International)

Neste verão, a UnionPay International priorizou o aumento da aceitação dos cartões UnionPay nos principais aeroportos europeus. O Aeroporto Charles de Gaulle, na França, o Aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, e o Aeroporto Schiphol, em Amsterdã, na Holanda, estão entre os principais aeroportos onde a aceitação do cartão UnionPay aumentou bastante. Mais de 80% dos estabelecimentos comerciais no Aeroporto de Frankfurt, mais de 90% no Aeroporto Schiphol de Amsterdã e várias lojas de marcas famosas e lojas duty-free no Charles de Gaulle agora aceitam cartões UnionPay, garantindo uma experiência de pagamento perfeita para os viajantes.

Pagamentos seguros e convenientes

Os aeroportos geralmente são a primeira parada dos turistas que saem do país, e a UnionPay está empenhada em oferecer uma experiência de pagamento segura e conveniente. Os principais aeroportos centrais do mundo agora aceitam cartões UnionPay em restaurantes, lojas duty-free e locais de entretenimento, permitindo que os viajantes façam pagamentos fáceis de refeições, presentes e muito mais.

Ao chegar, os turistas podem sacar moeda local diretamente dos caixas eletrônicos que aceitam cartões UnionPay, eliminando o incômodo de câmbio de troca de moeda antecipadamente. Além disso, os cartões UnionPay ou o aplicativo UnionPay podem ser utilizados nos pontos de reembolso de impostos nos aeroportos, oferecendo serviços de reembolso de impostos simples e rápidos.

O trabalho da UnionPay International vai além dos serviços aeroportuários. Mais de 60 sites de companhias aéreas internacionais, bem como agências de viagens on-line populares, como Trip.com, Booking.com e Klook.com, agora aceitam cartões UnionPay na compra de passagens, facilitando a organização de viagens para os turistas.

Ampliação da aceitação na Europa

A aceitação do cartão UnionPay está crescendo rapidamente em toda a Europa. Atualmente, 90% dos países e regiões da Europa aceitam os cartões UnionPay. Destinos populares, incluindo França, Alemanha, Suíça, Itália, Espanha e Hungria, têm registrado um aumento contínuo da aceitação, aprimorando a experiência geral de viagem dos portadores de cartões UnionPay. Os portadores do cartão podem desfrutar de transações perfeitas em restaurantes, hospedagem, transporte, entretenimento e compras.

Para comemorar a temporada de viagens de verão, a UnionPay está oferecendo descontos exclusivos para os titulares de cartões em seis lojas de departamentos europeias populares da Europa, vários shoppings e plataformas gourmet. Na França, por exemplo, os portadores de cartão UnionPay podem aproveitar descontos de até €166 em estabelecimentos famosos, como Galeries Lafayette, Printemps e La Samaritaine.

Com mais de 230 milhões de cartões UnionPay emitidos em 81 países e regiões fora da China continental, a UnionPay International tem o compromisso de aprimorar a experiência de pagamento on-line e na loja para os portadores de seus cartões. Os cartões UnionPay agora são aceitos em 183 países e regiões em todo o mundo, proporcionando aos portadores desses cartões uma experiência de pagamento transnacional perfeita.

Para obter mais informações, acesse: https://www.unionpayintl.com/

