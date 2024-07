UnionPay International verbetert acceptatie op Europese luchthavens en brengt de betaaldiensten voor zomerse reizigers op een hoger niveau

Verbeterde acceptatie van UnionPay-kaarten op grote Europese luchthavens

PARIJS, 27 juli 2024 /PRNewswire/ -- In de zomer trekken steeds meer toeristen naar Europa en de acceptatie van UnionPay-kaarten bij betaalterminals in Europa ligt nu boven de 80%. UnionPay International maakt vorderingen met het verbeteren van de betaalervaring op belangrijke Europese luchthavens, waaronder die in Frankrijk, Duitsland en Italië. UnionPay-kaarten zijn nu een populair betaalmiddel onder internationale reizigers.

Charles De Gaulle Airport

Deze zomer heeft het verbeteren van de acceptatie van UnionPay-kaarten op grote Europese luchthavens de hoogste prioriteit voor UnionPay International. De luchthavens van Charles de Gaulle in Frankrijk, Frankfurt in Duitsland en Amsterdam Schiphol in Nederland behoren tot de topvliegvelden waar de acceptatie van UnionPay-kaarten aanzienlijk is verbeterd. Meer dan 80% van de handelaren op Frankfurt Airport, meer dan 90% van de handelaren op Amsterdam Airport Schiphol en tal van bekende merkwinkels en duty-free shops op Charles de Gaulle ondersteunen nu UnionPay-kaarten, waardoor reizigers kunnen genieten van een naadloze betaalervaring.

Handige en veilige betalingen

Luchthavens zijn meestal de eerste halte voor uitgaande toeristen en UnionPay zet zich in voor een veilige en gemakkelijke betaalervaring. Grote internationale luchthavens ondersteunen nu UnionPay-kaarten in eetgelegenheden, belastingvrije winkels en uitgaansgelegenheden, zodat reizigers eenvoudig kunnen betalen voor maaltijden, cadeaus en meer.

Bij aankomst kunnen toeristen de lokale valuta direct opnemen bij geldautomaten die UnionPay-kaarten accepteren. Het gedoe om van tevoren te moeten wisselen is van de baan. UnionPay-kaarten of de UnionPay-app kunnen ook worden gebruikt bij belastingteruggavepunten op luchthavens. De service voor het terugbetalen van belastingen verloopt nu snel en eenvoudig.

De inspanningen van UnionPay International reiken verder dan luchthavendiensten. Meer dan 60 websites van internationale luchtvaartmaatschappijen, evenals populaire online reisbureaus zoals Trip.com, Booking.com, en Klook.com, accepteren nu UnionPay-kaarten voor ticketaankopen, waardoor reizen voor toeristen gemakkelijker wordt.

Grotere acceptatie in Europa

De acceptatie van UnionPay-kaarten breidt zich snel uit in heel Europa. Momenteel wordt UnionPay in 90% van de Europese landen en regio's ondersteund. Op populaire bestemmingen zoals Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, Spanje en Hongarije stijgen de acceptatiepercentages voortdurend, wat de algehele reiservaring voor UnionPay-kaarthouders verbetert. Kaarthouders kunnen genieten van naadloze transacties voor maalltijden, overnachten, vervoer, entertainment en winkelen.

Om het zomerse reisseizoen te vieren, biedt UnionPay kaarthouders exclusieve kortingen bij zes populaire Europese warenhuizen, verschillende winkeldorpen en gastronomische platforms. In Frankrijk bijvoorbeeld kunnen UnionPay kaarthouders profiteren van kortingen tot € 166 bij bekende winkels zoals Galeries Lafayette, Printemps en La Samaritaine.

Met meer dan 230 miljoen UnionPay-kaarten uitgegeven in 81 landen en regio's buiten het vasteland van China, zet UnionPay International zich in om de in-store en online betaalervaring voor haar kaarthouders te verrijken. UnionPay-kaarten worden nu geaccepteerd in 183 landen en regio's wereldwijd, waardoor kaarthouders naadloos grensoverschrijdend kunnen betalen.

Ga voor meer informatie naar: https://www.unionpayintl.com/

