Os pagamentos on-line da UnionPay já estão disponíveis para os serviços da Apple em 15 mercados

XANGAI, 10 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A UnionPay International anunciou hoje a expansão de seus serviços de pagamento on-line para os serviços da Apple, incluindo assinaturas da App Store e do iCloud. Os titulares de cartões UnionPay em 15 mercados internacionais agora podem usar seus cartões para pagar pelos serviços de conteúdo digital e assinatura da Apple — incluindo App Store, Apple Music, Apple TV, iCloud e muito mais.

O serviço está agora disponível na Austrália, Camboja, Geórgia, RAE de Hong Kong, Indonésia, Cazaquistão, Quênia, RAE de Macau, Mongólia, Mianmar, Paquistão, Filipinas, Singapura, Tailândia e Emirados Árabes Unidos. Os titulares de cartões UnionPay emitidos nessas regiões podem fazer pagamentos on-line para os serviços da Apple usando seu ID Apple. Essa iniciativa ressalta o compromisso da UnionPay em melhorar as experiências de pagamento digital e atender à crescente demanda por acesso simplificado a conteúdo e serviços premium em todo o mundo.

Sobre a UnionPay International

A UnionPay International (UPI) é dedicada a expandir a rede global da UnionPay e a criar experiências simplificadas de pagamento internacional. Em parceria com mais de 2.600 parceiros ao redor do mundo, a UPI permite a aceitação de cartões em 183 países e regiões com emissão em 84 países e regiões. A UnionPay International oferece serviços de pagamento internacionais seguros, econômicos e de alta qualidade para a maior base de titulares de cartões do mundo e garante serviços locais convenientes para um número crescente de titulares de cartões e comerciantes globais da UnionPay.

Além dos cartões, os serviços de pagamento móvel da UnionPay, incluindo o QuickPass móvel da UnionPay e o pagamento por código QR, são aceitos em mais de 100 países e regiões. Mais de 200 carteiras eletrônicas em 37 países e regiões fora da China continental aceitam cartões UnionPay, atendendo às necessidades em constante evolução dos usuários em diferentes mercados.

