UnionPay International renforce l'acceptation dans les aéroports européens et améliore les services de paiement à la disposition des voyageurs estivaux

Amélioration de l'acceptation des cartes UnionPay dans les principaux aéroports européens

PARIS, 26 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Alors que la saison des voyages d'été s'intensifie, de plus en plus de touristes affluent en Europe, et l'acceptation des cartes UnionPay dans les terminaux de point de vente (TPV) en Europe dépasse désormais les 80 %. UnionPay International s'efforce d'améliorer l'expérience de paiement dans les principaux aéroports européens, notamment en France, en Allemagne et en Italie. L'utilisation des cartes UnionPay pour les voyages internationaux est devenue un choix populaire pour les voyageurs.

Charles De Gaulle Airport

Cet été, UnionPay International a donné la priorité à l'amélioration de l'environnement d'acceptation des cartes UnionPay dans les principaux aéroports européens. L'aéroport Charles de Gaulle en France, l'aéroport de Francfort en Allemagne et l'aéroport d'Amsterdam Schiphol aux Pays-Bas figurent parmi les principaux aéroports où l'acceptation des cartes UnionPay a été considérablement améliorée. Plus de 80 % des commerçants de l'aéroport de Francfort, plus de 90 % des commerçants de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol et de nombreux magasins de marques réputées et boutiques hors taxes à Charles de Gaulle acceptent désormais les cartes UnionPay, ce qui garantit aux voyageurs une expérience de paiement transparente.

Paiements pratiques et sécurisés

Les aéroports sont généralement la première étape pour les touristes sur le départ et UnionPay s'engage à offrir une expérience de paiement sûre et pratique. Les principales plates-formes aéroportuaires mondiales acceptent désormais les cartes UnionPay dans les restaurants, les boutiques hors taxes et les lieux de divertissement, ce qui permet aux voyageurs de payer facilement leurs repas, leurs cadeaux et bien d'autres choses encore.

À leur arrivée, les touristes peuvent retirer la monnaie locale directement aux guichets automatiques qui acceptent les cartes UnionPay, ce qui leur évite d'avoir à changer de devises au préalable. En outre, les cartes UnionPay ou l'application UnionPay peuvent être utilisées dans les points de remboursement d'impôts situés dans les aéroports, offrant ainsi des services de remboursement d'impôts simples et rapides.

Les efforts d'UnionPay International vont au-delà des services aéroportuaires. Plus de 60 sites web de compagnies aériennes internationales, ainsi que des agences de voyage en ligne populaires telles que Trip.com, Booking.com et Klook.com, acceptent désormais les cartes UnionPay pour l'achat de billets, ce qui rend l'organisation des voyages plus pratique pour les touristes.

Une acceptation croissante dans toute l'Europe

L'acceptation des cartes UnionPay se développe rapidement dans toute l'Europe. Actuellement, 90 % des pays et régions d'Europe acceptent les cartes UnionPay. Des destinations populaires telles que la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et la Hongrie ont connu une amélioration continue des taux d'acceptation, améliorant ainsi l'expérience globale de voyage pour les titulaires de cartes UnionPay. Les titulaires de cartes peuvent effectuer des transactions complètes pour la restauration, l'hérbergement, le transport, les divertissements et le shopping.

Pour célébrer la saison des voyages d'été, UnionPay offre des réductions exclusives aux titulaires de cartes dans six grands magasins européens populaires, divers villages commerciaux et des plates-formes gastronomiques. En France, par exemple, les titulaires de cartes UnionPay peuvent bénéficier de réductions allant jusqu'à 166 euros chez des commerçants renommés tels que les Galeries Lafayette, le Printemps et La Samaritaine.

Avec plus de 230 millions de cartes UnionPay émises dans 81 pays et régions en dehors de la Chine continentale , UnionPay International s'engage à enrichir l'expérience de paiement en magasin et en ligne de ses titulaires de cartes. Les cartes UnionPay sont désormais acceptées dans 183 pays et régions du monde, ce qui permet aux titulaires de cartes d'effectuer des paiements transfrontaliers en toute transparence.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.unionpayintl.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2469665/image.jpg