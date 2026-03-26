Unisys é nomeada líder no PEAK Matrix® de Serviços de Ambiente de Trabalho Digital 2026 do Everest Group para empresas de médio porte

Empresa global de soluções tecnológicas responde às necessidades do mercado intermediário com programas inovadores de Experiência-como-Serviço e stacks de tecnologia ágil

BLUE BELL, Pensilvânia, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Unisys (NYSE: UIS) foi nomeada Líder na Avaliação PEAK Matrix® de Serviços de Ambiente de Trabalho Digital do Everest Group 2026 – Empresas de Médio Porte, conquistando seu segundo reconhecimento desde a estreia do relatório em 2024. No relatório, a Unisys foi reconhecida por opções tecnológicas de custo-benefício, modelos de preços flexíveis e consultoria prática que ajudam organizações a construir ambientes de trabalho baseados na experiência. Esse reconhecimento reforça o compromisso da empresa em oferecer serviços de ambiente de trabalho digital que proporcionem inovação, adaptabilidade e valor real aos clientes sem complexidade.

O relatório do Everest Group avalia provedores de serviços de ambiente de trabalho digital para organizações de médio porte (compradores com receita anual inferior a US5 bilhões). O Everest Group identifica os Líderes como provedores com forte expertise em engajamentos completos no ambiente de trabalho, um portfólio equilibrado, uma visão clara com um conjunto robusto de propriedade intelectual agnóstica e contextualizada, além de soluções respaldadas por talentos qualificados e capacidades de entrega.

"Empresas de médio porte enfrentam desafios únicos que merecem soluções mais do que tamanho único", disse Patrycja Sobera, vice-presidente sênior e gerente geral de Digital Workplace Solutions da Unisys. "Com base em nossa experiência atendendo clientes de todo o espectro — de grandes empresas a organizações de médio porte — trazemos tecnologias de ambiente de trabalho flexíveis e focadas em experiência, projetadas para atender às suas necessidades dinâmicas. Trata-se de entregar a combinação certa de escala, insight e parceria para ajudar cada organização a avançar com confiança."

Os principais pontos fortes da Unisys citados no relatório incluem:

Stacks tecnológicos econômicos: A Unisys oferece opções alternativas e econômicas por meio de parcerias com fornecedores tecnológicos de nicho e emergentes, proporcionando a organizações de mercado intermediário maior flexibilidade e implantação mais rápida.

A Unisys oferece opções alternativas e econômicas por meio de parcerias com fornecedores tecnológicos de nicho e emergentes, proporcionando a organizações de mercado intermediário maior flexibilidade e implantação mais rápida. Experiência-como-Serviço: Combinando dados de desempenho dos dispositivos com o sentimento dos funcionários, a Unisys oferece insights acionáveis para melhorar as experiências digitais para o mercado intermediário.

Combinando dados de desempenho dos dispositivos com o sentimento dos funcionários, a Unisys oferece insights acionáveis para melhorar as experiências digitais para o mercado intermediário. Um parceiro diferenciado: A Unisys é reconhecida como uma parceira consultora prática, oferecendo consultoria com um toque humano para criar jornadas de usuário orientadas por personas e projetar ambientes de trabalho centrados na experiência.

"O segmento de médio porte está evoluindo rapidamente, com empresas se modernizando em ritmo acelerado para se adaptar às mudanças aos modelos de trabalho em transformação, à crescente concorrência e ao controle de custos mais rígido", disse Prabhneet Kaur, diretora de prática do Everest Group. "Eles querem soluções no ambiente de trabalho simples, flexíveis e focadas em resultados reais. A Unisys se destaca por combinar profunda expertise em consultoria, parcerias sólidas com provedores emergentes e sua abordagem Experiência-como-Serviço para entregar essas transformações práticas e orientadas por resultados."

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Sobre o Everest Group

O Everest Group é uma empresa global líder em pesquisa que ajuda líderes empresariais a tomar decisões confiantes. As avaliações PEAK Matrix® do Everest Group fornecem a análise e os insights que as empresas precisam para tomar decisões críticas de seleção sobre provedores globais de serviços, locais e produtos e soluções em diversos segmentos de mercado. Da mesma forma, os provedores desses serviços, produtos e soluções recorrem à PEAK Matrix® para avaliar e calibrar suas ofertas em relação a outros no setor ou no mercado. Encontre mais detalhes e conteúdo detalhado no www.everestgrp.com.

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Unisys é uma empresa global de soluções tecnológicas que impulsiona avanços para as principais organizações do mundo. Nossas soluções – nuvem, IA, ambiente de trabalho digital, aplicativos e computação corporativa – ajudam nossos clientes a desafiar o status quo e liberar todo o seu potencial. Para saber como temos ajudado clientes a impulsionar o possível há mais de 150 anos, visite unisys.com e nos siga no LinkedIn.

COMUNICADO Nº: 0325/10044

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FONTE Unisys Corporation