Unisys colabora con Fits Cargo y Expedite All para impulsar Cargo Portal Services

Nuevas rutas globales y opciones de entrega terrestre de última milla sin interrupciones permiten a los transportistas trasladar cargas de forma más inteligente, más rápida y en un solo lugar.

BLUE BELL, Pensilvania, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Unisys (NYSE: UIS) ha ampliado las capacidades de reserva de Cargo Portal Services (CPS, por sus siglas en inglés) mediante la incorporación del operador global logístico de carga Fits Cargo y una nueva alianza con Expedite All, la mayor red de transporte de camiones pequeños en Estados Unidos. Con más de 33.000 usuarios de servicios de transporte de carga, Cargo Portal Services ofrece a transportistas de carga aérea una plataforma mundial para vender capacidad a los transportistas, lo que permite a estos últimos cotizar, reservar y hacer seguimiento de los envíos de manera eficiente.

Al integrar la red mundial de transportistas de Fits Cargo, CPS de Unisys ahora ofrece a los cargadores una mayor variedad de opciones de rutas para reserva de carga internacional. Esta colaboración amplía el alcance mundial del portal, lo que permite a los clientes ofrecer mayor valor al brindar acceso sin complicaciones a un ecosistema de envío amplio y eficiente.

Al complementar las mejoras globales en el transporte aéreo de carga, Unisys ha incorporado directamente en CPS las capacidades de entrega terrestre nacional de Expedite All. Esta integración permite a los transportistas que reservan envíos con destino a Estados Unidos coordinar el retiro y entrega de última milla dentro de un único flujo de trabajo optimizado. En conjunto, estas alianzas simplifican la complejidad de la logística aérea y terrestre y refuerza a CPS de Unisys como un recurso de confianza en la industria para la gestión integral de cargas.

"La ampliación de nuestras reservas con Fits Cargo y la conexión de la entrega terrestre mediante Expedite All ofrecerán a los clientes más opciones y demuestran la manera en que ayudamos a los cargadores a reimaginar la experiencia de logística", expresó Sean Tinney, vicepresidente sénior y gerente general de Enterprise Computing Solutions (ECS), Unisys. "Estamos ayudando a nuestros clientes a trasladar cargas de manera más inteligente y rápida, todo desde un portal único de confianza".

CPS de Unisys ofrece a los transportistas y a las aerolíneas beneficios como los siguientes:

Mayor visibilidad : optimiza el aprovechamiento de la carga y agiliza el acceso para los transportistas a nivel mundial.

: optimiza el aprovechamiento de la carga y agiliza el acceso para los transportistas a nivel mundial. Acceso las 24 horas, 7 días a la semana a datos de capacidad y reservas : reduce la dependencia de las reservas manuales y los tiempos de respuesta.

: reduce la dependencia de las reservas manuales y los tiempos de respuesta. Opciones de ruta ampliadas: acceso en tiempo real a los vuelos de Fits Cargo, lo que mejora la agilidad operativa y la toma de decisiones.

"Nuestro servicio de carga parcial en camiones pequeños está especialmente diseñado para respaldar el transporte aéreo de carga con rapidez, flexibilidad y precisión", afirmó Mike Ernst, presidente de Expedite All. "Mediante esta integración, facilitamos a los transportistas el acceso a la capacidad adecuada, exactamente cuándo y dónde la necesitan".

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Acerca de Fits Cargo

Fits Cargo es un operador global logístico de carga con sede en Sri Lanka que opera como un operador híbrido en la industria de la carga aérea. Ofrece soluciones de transporte eficientes y combina operaciones aéreas propias con acuerdos interlínea con más de 160 transportistas, lo que le permite ofrecer servicios de entrega confiables en todo el mundo. Como aerolínea designada por la IATA, Fits Cargo es reconocida por sus amplias alianzas y su capacidad para gestionar carga desde múltiples orígenes hacia cualquier destino del mundo. Para obtener más información, visite https://eightd.net/.

Acerca de Expedite All

Expedite All es una empresa de logística especializada en soluciones de envío de carga parcial en camiones pequeños (STL, por sus siglas en inglés). La empresa ofrece un servicio rentable, flexible y eficiente para cargas pequeñas urgentes mediante una red cerrada de transportistas previamente verificados y acceso a más de 12.000 unidades de camiones pequeños, incluidas furgonetas de carga, camiones tipo box y camiones rígidos. Para obtener más información, visite www.expediteall.com.

Acerca de Unisys

Unisys es una empresa internacional de soluciones tecnológicas que potencia las innovaciones para las principales organizaciones del mundo. Nuestras soluciones (la nube, la IA, espacios de trabajo digitales, aplicaciones e informática empresarial) ayudan a nuestros clientes a desafiar el statu quo y desarrollar todo su potencial. Para conocer cómo hemos estado ayudando a nuestros clientes a desafiar los límites de lo posible durante más de 150 años, visite unisys.com y síganos en LinkedIn.

COMUNICADO N.º: 0507/10050

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FUENTE Unisys Corporation