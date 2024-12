UPL FOI RECONHECIDA COMO A PRINCIPAL EMPRESA AGROQUÍMICA NOS ÍNDICES DE SUSTENTABILIDADE DOW JONES PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO

UPL alcança a maior pontuação global no setor de agroquímicos e a quarta maior no setor de produtos químicos no Índice de Sustentabilidade Dow Jones (DJSI)

UPL é a única empresa agroquímica a ser incluída no índice mundial DJSI pelo segundo ano consecutivo.

LONDRES, 20 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A UPL Ltd. (NSE: UPL) (BSE: 512070) (LSE: UPLL), fornecedora global de soluções agrícolas sustentáveis, foi classificada como a principal empresa de agroquímicos nos Índices de Sustentabilidade Dow Jones (DJSI) de 2024 pelo segundo ano consecutivo, e alcançou a quarta maior pontuação global no setor químico. Este é o segundo ano consecutivo que a UPL foi incluída tanto nos índices mundiais quanto nos índices de mercados emergentes da DJSI, reconhecendo o desempenho de sustentabilidade líder do setor da empresa.

O reconhecimento da UPL pela DJSI é baseado no desempenho excepcional da empresa em alcançar as maiores pontuações no setor de agroquímicos na Avaliação de Sustentabilidade Corporativa Global de 2024 da S&P.

O DJSI é uma referência mundialmente renomada para avaliar o desempenho das empresas em Meio Ambiente, Social e Governança (ESG). O índice mundial DJSI destaca 10% das mais importantes empresas globais de cada setor, refletindo seu compromisso com a promoção do desenvolvimento sustentável. Além disso, o índice de mercados emergentes da DJSI homenageia 10% das maiores 800 empresas em mercados emergentes, selecionadas por suas práticas excepcionais de ESG.

Jai Shroff, presidente e CEO do UPL Group, disse: "Na UPL, acreditamos que a agricultura está no coração dos esforços globais de sustentabilidade, e estamos imensamente orgulhosos de liderar nosso setor no DJSI pelo segundo ano consecutivo. Este reconhecimento reafirma nosso compromisso com a Reimaginação da Sustentabilidade, demonstrando como a agricultura pode ser uma força para o bem - capacitando agricultores, aprimorando a segurança alimentar, promovendo o desenvolvimento sustentável e criando um futuro mais brilhante para todos."

A excelente classificação de sustentabilidade da UPL coloca a empresa entre os principais atores globais. Este reconhecimento é uma prova do compromisso da UPL em liderar práticas sustentáveis em todas as suas operações globais, alinhando-se com as melhores referências para investidores que priorizam o valor de longo prazo para os acionistas.

Sobre o UPL Group

A UPL Ltd. (NSE: UPL, BSE: 512070, LSE GDR: UPLL) é fornecedora global de produtos e soluções agrícolas sustentáveis que atendem a toda a cadeia de valor agroalimentar. Com uma receita anual superior a US$ 5 bilhões, a empresa é uma das maiores empresas de agricultura do mundo, atendendo produtores em mais de 130 países. O UPL Group consiste em quatro plataformas puras que incluem a UPL Corporation Ltd. (UPL Corp); UPL Sustainable Agri Solutions Ltd. (SAS); Advanta Enterprises Ltd.; e Superform Chemistries Ltd. (FKA UPL Speciality Chemicals Ltd.). Juntas, essas plataformas são dedicadas a reimaginar a sustentabilidade e impulsionar o progresso em nosso sistema alimentar através de nossa abordagem inovadora OpenAg®. Para saber mais sobre a UPL, acesse upl-ltd.com e siga-nos no LinkedIn, X e Facebook.

A UPL Corporation Ltd. (UPL Corp) é uma empresa global líder em proteção de colheitas e soluções biológicas, definindo o futuro através da agricultura sustentável e com uma mentalidade voltada para o agricultor. Com um portfólio robusto de soluções holísticas, a UPL Corp visa criar crescimento e prosperidade compartilhados para as comunidades agrícolas, a agricultura e o nosso planeta. Como a maior das plataformas puras do UPL Group, a UPL Corp contribui com cerca de US$ 4 bilhões em receita anual e é líder em promover a colaboração através do OpenAg® para desenvolver tecnologias avançadas para a saúde e produtividade das colheitas.

