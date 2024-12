UPL, 다우존스 지속가능성 지수에서 2년 연속 최고의 농화학 회사에 선정

• UPL은 다우존스 지속가능성 지수(DJSI) 농화학 부문에서 전 세계 최고 점수를, 화학 업계에서는 네 번째로 높은 점수를 획득했다

• UPL은 DJSI 월드에 2년 연속 들어간 유일한 농화학 회사이다

런던, 2024년 12월 20일 /PRNewswire/ -- 지속 가능한 농업 솔루션의 세계적인 공급 업체 UPL Ltd. (NSE: UPL) (BSE: 512070) (LSE: UPLL)은 2024년 다우존스 지속가능성 지수(DJSI)에서 2년 연속 최고의 농화학 회사에 선정되었으며, 화학 업계에서는 세계에서 네 번째로 높은 점수를 획득했다. 이는 UPL이 2년 연속 DJSI 월드와 이머징 마켓 지수에 포함되어 동사의 지속 가능 성과가 업계 최고 수준임을 인정받은 결과이다.

UPL이 DJSI로부터 인정받은 것은 S&P 글로벌 2024 기업 지속가능성 평가에서 농화학 부문 최고 점수를 획득한 뛰어난 성적이 바탕이 되었다.

DJSI는 기업의 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 성과를 평가하는 세계적으로 유명한 벤치마크이다. DJSI 월드 인덱스는 각 산업 분야에서 전 세계 최고의 기업 상위 10%를 부각함으로써 지속 가능한 발전을 촉진하려는 기업들의 노력을 반영한다. 또한, DJSI 이머징 마켓 지수는 신흥 시장에서 가장 큰 800개 회사 중 ESG를 우수하게 실천한 상위 10%를 선정한다.

UPL 그룹의 회장 겸 그룹 CEO인 제이 슈로프(Jai Shroff)는 "우리 UPL은 농업이 전 세계 지속가능성 활동의 핵심이라고 생각하고 있기 때문에 DJSI에서 우리 부문을 2년 연속으로 선도하게 되어 매우 자랑스럽다"면서 "이번 선정은 농업이 농민들을 지원하고, 식량 안보를 강화하며, 지속 가능한 발전을 촉진하고, 모두를 위한 더 밝은 미래를 만드는 선한 힘이 될 수 있음을 보여줌으로써 지속 가능성을 재상상한다는 우리의 다짐을 재확인해주는 것"이라고 말했다.

UPL은 이번에 우수한 지속가능성 등급을 획득함으로써 전 세계 최고의 성과를 올린 기업으로 자리잡았다. 이번 선정은 UPL이 전 세계 사업 운영을 통해 지속가능성 실천을 선도하고 장기적인 주주 가치를 우선으로 하는 투자자들를 위해 동종 최고의 벤치마크에 부합하겠다는 동사 노력의 증거이다.

편집자 용 노트:

UPL 그룹

UPL Ltd. (NSE: UPL, BSE: 512070, LSE GDR: UPLL)은 전체 농식품 가치 사슬을 아우르는 지속 가능한 농산물과 솔루션 전 세계 최고의 공급 업체이다. 연간 매출이 50억 달러를 초과하는 우리는 130개국 이상의 재배 농민들에게 서비스하는 전 세계 최대의 농업 회사이다. UPL 그룹은 UPL 코퍼레이션(UPL Corporation Ltd. (UPL Corp.)), UPL 서스테이너블 애그리 솔루션즈(UPL Sustainable Agri Solutions Ltd.) (SAS), 어드밴타 엔터프라이지스(Advanta Enterprises Ltd.), 슈퍼폼 케미스트리스(Superform Chemistries Ltd.) (FKA UPL 스페셜티 케미컬스(FKA UPL Speciality Chemicals Ltd.)) 등 네 개의 전업 플랫폼으로 구성되어 있다. 이들 플랫폼은 모두 우리의 혁신적인 오픈애그(OpenAg®) 방식을 통해 우리 식품 시스템의 지속가능성을 재상상하고 발전을 촉진하는 데 전념하고 있다. UPL에 대한 상세 정보가 필요할 경우 upl-ltd.com 을 방문하고 링크드인, X, 페이스북에서 우리를 팔로우하기 바란다.

UPL 코퍼레이션은 지속 가능한 농업과 재배 농민을 우선으로 하는 사고 방식을 통해 미래를 정의하는 전 세계 최고의 작물 보호 및 바이오 솔루션 회사이다. 견고한 종합 솔루션 포트폴리오를 갖춘 UPL 코퍼레이션의 목표는 농사 커뮤니티, 농업, 지구를 위한 공동 성장과 번영을 이루는 것이다. UPL 그룹의 전업 플랫폼 중 최대인 UPL 코퍼레이션은 연간 매출 약 40억 달러를 기록하고 있으며 작물의 건강과 생산성을 제고하는 첨단 기술 개발을 위해 오픈애그®를 통한 협력 촉진을 이끄는 기업이다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2402544/5087370/UPL_OpenAg_Logo.jpg