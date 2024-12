UPL EST RECONNUE COMME UNE ENTREPRISE AGROCHIMIQUE DE PREMIER PLAN DANS LES INDICES DE DURABILITÉ DOW JONES POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

• UPL obtient la meilleure note mondiale dans le secteur de l'agrochimie et la quatrième dans l'industrie chimique dans l'indice de durabilité Dow Jones (DJSI)

• UPL est la seule entreprise agrochimique dans l'indice DJSI Monde pour la deuxième année consécutive.

LONDRES, 20 décembre 2024 /PRNewswire/ -- UPL Ltd. (NSE : UPL) (BSE : 512070) (LSE : UPLL), fournisseur mondial de solutions agricoles durables, a été classée première entreprise agrochimique dans les indices de durabilité Dow Jones (DJSI) 2024 pour la deuxième année consécutive, et a obtenu la quatrième meilleure note mondiale dans l'industrie chimique. C'est la deuxième année consécutive qu'UPL figure dans les indices DJSI Monde et Marchés émergents, ce qui témoigne de la performance de l'entreprise en matière de développement durable, toujours à la pointe du secteur.

La reconnaissance d'UPL par le DJSI est basée sur les performances exceptionnelles de l'entreprise, qui a obtenu les meilleurs résultats dans le secteur agrochimique dans l'évaluation de la durabilité des entreprises 2024 de S&P Global.

Le DJSI est une référence mondialement reconnue pour l'évaluation des performances des entreprises en matière d'environnement, de société et de gouvernance (ESG). L'indice DJSI Monde met en évidence les 10 % d'entreprises mondiales les plus importantes dans chaque secteur, reflétant leur engagement à promouvoir le développement durable. En outre, l'indice DJSI Marchés émergents récompense les 10 % des 800 plus grandes entreprises des marchés émergents, sélectionnées pour leurs pratiques ESG exceptionnelles.

Jai Shroff, président-directeur général du groupe UPL, a déclaré : « Chez UPL, nous pensons que l'agriculture est au cœur des efforts de développement durable à l'échelle mondiale, et nous sommes extrêmement fiers d'être en tête de notre secteur dans le DJSI pour la deuxième année consécutive. Cette reconnaissance réaffirme notre engagement à réimaginer la durabilité en démontrant comment l'agriculture peut être une force au service du bien - en donnant aux agriculteurs les moyens d'agir, en renforçant la sécurité alimentaire, en favorisant le développement durable et en créant un avenir meilleur pour tous. »

L'excellente notation d'UPL en matière de développement durable place l'entreprise parmi les plus performantes au niveau mondial. Cette reconnaissance témoigne de l'engagement d'UPL à adopter des pratiques durables dans l'ensemble de ses opérations mondiales, en s'alignant sur les meilleurs critères de référence pour les investisseurs qui donnent la priorité à la valeur actionnariale à long terme.

À propos du groupe UPL

UPL Ltd. (NSE : UPL, BSE : 512070, LSE GDR : UPLL) est un fournisseur mondial de produits et de solutions agricoles durables qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire. Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 5 milliards de dollars, la société est l'une des plus grandes entreprises agricoles au monde, au service des agriculteurs dans plus de 130 pays. Le groupe UPL se compose de quatre plateformes de pure players, dont UPL Corporation Ltd. (UPL Corp) ; UPL Sustainable Agri Solutions Ltd. (SAS), Advanta Enterprises Ltd. et Superform Chemistries Ltd. (FKA UPL Speciality Chemicals Ltd.). Ensemble, ces plateformes s'attèlent à réimaginer la durabilité et à faire progresser notre système alimentaire grâce à notre approche innovante OpenAg®. Pour en savoir plus sur UPL, rendez-vous sur upl-ltd.com et sur LinkedIn, X, et Facebook.

UPL Corporation Ltd. (UPL Corp) est un leader mondial de la protection des cultures et des solutions biologiques qui définit l'avenir grâce à l'agriculture durable et à un état d'esprit axé sur le producteur. Avec un solide portefeuille de solutions holistiques, UPL Corp entend créer une croissance et une prospérité partagées pour les communautés agricoles, l'agriculture et notre planète. En tant que plus grande plateforme du groupe UPL, UPL Corp contribue à hauteur d'environ 4 milliards de dollars de recettes annuelles et est un leader dans la promotion de la collaboration à travers OpenAg® pour développer des technologies avancées pour la santé et la productivité des cultures.

