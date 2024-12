UPL 連續第二年獲道瓊斯可持續發展指數評為領先農業化學公司

在道瓊斯可持續發展指數 (DJSI) 中,UPL 榮獲全球農用化學品行業最高分,以及化工行業第四高分。

UPL 是唯一一間連續第二年納入 DJSI 全球指數的農業化學公司。

倫敦2024年12月20日 /美通社/ -- UPL Ltd. (NSE: UPL) (BSE: 512070) (LSE: UPLL) 是一間可持續農業解決方案的全球供應商,連續第二年榮獲 2024 年道瓊斯可持續發展指數 (Dow Jones Sustainability Indices, DJSI) 農用化學品公司第一名,並在全球化學品行業中獲得第四高分。這是此公司連續第二年被納入 DJSI 世界指數 (World Indices) 和新興市場指數 (Emerging Markets Indices),表彰了公司持續領先業界的可持續發展表現。

UPL 獲得 DJSI 的認可,是基於公司在 2024 年 S&P Global Corporate Sustainability Assessment 中獲得農用化學品行業最高分的傑出表現。

DJSI 是評估公司環境、社會和治理 (ESG) 績效的全球知名標準。DJSI 世界指數 (World Indices) 強調各產業中前 10%的全球領先企業,反映其對促進可持續發展的承諾。此外,DJSI 新興市場指數 (Emerging Markets Indices) 表彰新興市場 800 家最大企業中的前 10%,這些公司因其出色的 ESG 做法而獲評選。

UPL 集團董事長兼集團行政總裁 Jai Shroff 表示:「在 UPL,我們相信農業是全球可持續發展努力的核心,並且我們非常自豪能夠連續第二年在 DJSI 領導我們的行業。這項認可再次證明我們對可持續發展重新構想的承諾,展示農業如何成為良好的力量:賦予農民權力,增強糧食安全,促進可持續發展,並為所有人創造更光明的未來。」

UPL 卓越的永續發展評等,讓公司躋身全球表現最佳公司之列。這項認可證明了 UPL 致力於在其全球營運中領導可持續實踐,對於以長期股東價值為優先的投資人而言,與同業最佳基準看齊。

編輯須知:

PL Group 簡介

UPL Ltd. (NSE: UPL, BSE: 512070, LSE GDR: UPLL) 是可持續農產品和解決方案的全球供應商,涵蓋整個農業食品價值鏈。公司年收入超過 50 億美元,是全球最大的農業公司之一,為 130 多個國家的種植者提供服務。UPL 集團由四個純遊戲平台組成,其中包括 UPL Corporation Ltd. (UPL Corp)、UPL Sustainable Agri Solutions Ltd. (SAS)、 Advanta Enterprises Ltd. 以及 Superform Chemistries Ltd. (FKA UPL Speciality Chemicals Ltd.)。這些平台共同致力於重新構想可持續發展,並透過我們創新的 OpenAG® 方法推動食品系統進步。要了解更多關於 UPL 的資訊,請瀏覽 upl-ltd.com 並在 LinkedIn、X 和 Facebook 上關注我們。

UPL Corporation Ltd. (UPL Corp) 是全球領先的作物保護和生物解決方案公司,透過可持續農業和種植者為本的思維,定義未來。憑藉強大的整體解決方案組合,UPL Corp 旨在為農業社區,農業和我們的地球創造共同增長和繁榮。作為 UPL Group 最大的純技術平台,UPL Corp 貢獻了約 40 億美元的年收入,並且是透過 OpenAg® 促進合作的領導者,務求開發促進作物健康和生產力的先進科技。

