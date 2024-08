UTime Limited anuncia uma ambiciosa estratégia de saúde com IA e colaboração estratégica

SHENZHEN, China, 21 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A UTime Limited (NASDAQ: WTO) ("UTime" ou a "Empresa") tem o prazer de anunciar sua ambiciosa estratégia para o desenvolvimento de soluções de saúde orientadas por IA. Consciente do valor e do potencial cada vez maiores das tecnologias inteligentes aplicadas à saúde, a UTime está investindo significativamente para expandir seus negócios de produtos médicos inteligentes vestíveis.

Em colaboração estratégica com o Dr. Ehud Baron, uma figura renomada na inovação em tecnologia médica, a UTime está preparada para aprimorar seus produtos de medição de pressão arterial e se expandir para a área de hemodinâmica e mapeamento de saúde. O Dr. Baron vai colaborar com a equipe da UTime no desenvolvimento de planos abrangentes para uma gama diversificada de linhas de produtos de saúde. O foco inicial será a melhoria do principal relógio de monitoramento de pressão arterial da UTime. Se o desenvolvimento for bem-sucedido, a empresa planeja expandir ainda mais sua linha de produtos para atender a uma ampla gama de soluções inteligentes de saúde.

Além disso, a UTime pretende lançar uma série de produtos voltados para a detecção inteligente dos principais indicadores de saúde, como dispositivos de monitoramento da frequência cardíaca e do sono.

Hengcong Qiu, presidente da UTime, comentou: "Acreditamos que nossa cooperação estratégica com o Dr. Ehud Baron e nossas iniciativas de saúde com IA serão a espinha dorsal das principais oportunidades de crescimento da UTime, posicionando-nos na vanguarda da inovação no setor de tecnologia de saúde".

A UTime Ltd., fundada em 2008, desenvolve dispositivos móveis econômicos para consumidores em todo o mundo e para ajudar pessoas de baixa renda em mercados estabelecidos, incluindo os Estados Unidos e mercados emergentes, a ter mais acesso à tecnologia móvel atualizada. Desde 2024, a UTime tem o compromisso de transformar a saúde e o bem-estar com tecnologias médicas vestíveis inovadoras. Aproveitando-se de pesquisas de ponta e parcerias estratégicas, a UTime se propõe a fornecer soluções eficazes para a prevenção de doenças e o gerenciamento da saúde em escala global. Para obter mais informações, acesse o site da empresa em http://www.utimeworld.com/.

Declarações prospectivas

As declarações contidas neste comunicado à imprensa sobre expectativas, planos e perspectivas futuras, bem como quaisquer outras declarações relativas a assuntos que não sejam fatos históricos, podem constituir "declarações prospectivas" de acordo com o significado do Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Essas declarações incluem, entre outras, declarações relacionadas à capacidade da empresa de retomar a conformidade com os requisitos de listagem contínua da Nasdaq. As palavras "antecipar", "acreditar", "continuar", "poderia", "estimar", "esperar", "pretender", "pode", "planejar", "potencial", "prever", "projetar", "deveria", "visar", "irá", "iria" e expressões semelhantes têm o objetivo de identificar declarações prospectivas, embora nem todas as declarações prospectivas contenham essas palavras de identificação. Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles indicados por tais declarações prospectivas como resultado de vários fatores importantes discutidos na seção "Fatores de Risco" do Relatório Anual no Formulário 20-F arquivado na SEC em 30 de julho de 2024. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa referem-se apenas à data deste documento, e a Empresa se isenta especificamente de qualquer obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

