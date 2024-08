UTime Limited przedstawia ambitną, opartą na sztucznej inteligencji strategię w dziedzinie zdrowia oraz informuje o strategicznej współpracy

SHENZHEN, Chiny, 21 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- UTime Limited (NASDAQ: WTO) („UTime" lub „Spółka") ma przyjemność przedstawić ambitną strategię na rzecz rozwoju zaawansowanych rozwiązań w zakresie zdrowia, opartych na sztucznej inteligencji. Dostrzegając rosnącą wartość i potencjał inteligentnych technologii medycznych, UTime inwestuje znaczne środki w rozwój działalności w zakresie inteligentnych produktów medycznych przeznaczonych do noszenia.

W ramach strategicznej współpracy z dr. Ehudem Baronem, znaną postacią w świecie innowacji technologii medycznych, UTime zamierza rozszerzyć swoją ofertę w zakresie urządzeń do pomiaru ciśnienia krwi oraz produktów hemodynamicznych i systemów mapowania zdrowia. Dr Baron będzie współpracował z zespołem UTime w celu opracowania kompleksowych planów dla różnorodnych linii produktów medycznych. Początkowo działania te skupią się na optymalizacji flagowego zegarka UTime do monitorowania ciśnienia krwi. Po jego pomyślnym opracowaniu firma planuje dalsze rozszerzanie oferty produktów, aby zaspokoić szerokie spektrum potrzeb w zakresie inteligentnej opieki zdrowotnej.

Ponadto UTime zamierza wprowadzić na rynek szereg produktów skupiających się na inteligentnym wykrywaniu kluczowych wskaźników zdrowotnych, takich jak urządzenia do monitorowania tętna i snu.

Hengcong Qiu, prezes UTime, powiedział: „Wierzymy, że nasza strategiczna współpraca z dr. Ehudem Baronem i podejmowane przez nas inicjatywy w zakresie opieki zdrowotnej, oparte na sztucznej inteligencji, zapoczątkują kluczowe możliwości rozwoju dla UTime, pozycjonując nas w czołówce innowacyjnych podmiotów w sektorze technologii opieki zdrowotnej".

UTime Limited

Założona w 2008 roku spółka UTime Ltd. dostarcza przystępne cenowo urządzenia mobilne konsumentom na całym świecie i pomaga osobom o niskich dochodach z rynków o ugruntowanej pozycji, w tym ze Stanów Zjednoczonych i rynków wschodzących, w uzyskaniu lepszego dostępu do zaktualizowanej technologii mobilnej. Od 2024 roku UTime działa na rzecz transformacji w dziedzinie zdrowia i dobrego samopoczucia poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii medycznych w produktach przeznaczonych do noszenia. Wykorzystując najnowocześniejsze badania i strategiczne partnerstwa, UTime dąży do zapewnienia skutecznych rozwiązań w zakresie zapobiegania chorobom i zarządzania zdrowiem w skali globalnej. Więcej informacji na stronie: http://www.utimeworld.com/.

Wypowiedzi prognozujące

Zawarte w niniejszym komunikacie prasowym wypowiedzi dotyczące przyszłych oczekiwań, planów i perspektyw, a także wszelkie inne wypowiedzi dotyczące kwestii, które nie są faktami historycznymi, mogą stanowić „wypowiedzi prognozujące" w rozumieniu Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Do tej kategorii zaliczają się, między innymi, wypowiedzi dotyczące zdolności Spółki do ponownego zapewniania zgodności z wymogami Nasdaq w zakresie przyszłych notowań. Wyrażenia takie jak: „przewiduje", „uważa", „kontynuuje", „mogłaby", „szacuje", „oczekuje", „zamierza", „może", „planuje", „potencjalny", „prognozuje", „projekt", „powinien", „cel", „będzie", „byłaby" i podobne wskazują na wypowiedzi prognozujące, przy czym nie wszystkie wypowiedzi prognozujące zawierają dokładnie te wyrażenia. Rzeczywiste wyniki mogą istotnie odbiegać od tych wskazanych w wypowiedziach prognozujących, do czego może przyczynić się szereg istotnych czynników omówionych w sekcji „Czynniki ryzyka" w Raporcie Rocznym na Formularzu 20-F przedłożonym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w dniu 30 lipca 2024 roku. Wszelkie wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszym komunikacie prasowym są aktualne wyłącznie na dzień jego publikacji, a Spółka wyraźnie odstępuje od zobowiązań do aktualizacji jakichkolwiek wypowiedzi prognozujących w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub z innych względów.

Kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Eaky Tan

e-mail: [email protected]