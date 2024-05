PORT VILA, Vanuatu, 17 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Vantage Markets ("Vantage"), principal corretora de múltiplos ativos, orgulhosamente se junta à celebração do Dia das Mães ao lado da motorista da NEOM McLaren Extreme E, Cristina Gutiérrez. Essa ocasião especial não só celebra o vínculo profundo entre mães e filhos, mas também destaca o apoio familiar inabalável e os fortes valores familiares que têm sido os pilares da ilustre carreira da Cristina.

Vantage Markets comemora o Dia das Mães com a motorista da NEOM McLaren Extreme E, Cristina Gutiérrez

Em entrevista exclusiva à Vantage, Cristina atribui sua trajetória no campeonato aos valores incutidos por sua mãe. "Perseverança, lealdade e a importância da família", partilha, refletindo sobre os princípios fundamentais que guiaram o seu sucesso dentro e fora das pistas.

Relembrando memórias queridas com a sua mãe, Cristina partilha um momento comovente da sua primeira experiência no Rally Dakar em 2017. "A memória mais intensa foi quando fui ao meu primeiro Dakar em 2017", conta. "A minha mãe foi comigo para o Dakar, e o fato de terminá-lo foi muito emocionante para mim, mas também para toda a minha família, especialmente para ela. Foi algo que nunca esquecerei porque todos nós compartilhamos isso juntos".

Apesar das suas conquistas notáveis no automobilismo, Cristina Gutiérrez continua mantendo a orientação e a sabedoria da sua mãe no seu coração. "Que ela sempre me lembre de onde venho, dos meus primórdios, e que eu sempre seja grata pelas coisas que acontecem comigo", afirma

Cristina.

Neste Dia das Mães, a Vantage gostaria de estender seus mais calorosos votos a todas as mães e suas famílias. "Estamos honrados em celebrar o Dia das Mães com Cristina Gutiérrez", afirmou Marc Despallieres, diretor de estratégias e negociações da Vantage. "Sua jornada é uma prova do apoio e da orientação inabaláveis das mães de todos os lugares e, como filhos e filhas, pais e mães, temos orgulho de compartilhar esta celebração com ela".

Essa celebração segue a recente campanha do Dia Internacional da Mulher da Vantage Markets com Cristina Gutiérrez, na qual ampliaram sua mensagem de empoderamento e inclusão. À medida que continua defendendo a diversidade e a inclusão, a Vantage tem orgulho em apoiar Cristina e as mães em todo o mundo.

