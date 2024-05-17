Vantage Markets與NEOM McLaren Extreme E的賽車手Cristina Gutiérrez共慶母親節

回憶起與母親的珍貴時光，Cristina分享了她在2017年首次參加達喀爾拉力賽時的感人瞬間。她說：「我最深刻的記憶就是2017年我第一次參加達喀爾拉力賽。那一次，我的母親也和我一起來到達喀爾。對我和我的整個家庭來說，完成比賽都非常激動人心，尤其是對她來說。這是一段我永遠都不會忘記的經歷，因為我們共享了這一時刻。」

儘管Cristina在賽車運動中取得了卓越的成就，但她仍銘記著母親的教導。Cristina表示：「她的話永遠提醒著我，我來自何方、我的起點在哪裡、提醒著我永遠要對身邊發生的一切保持感激之心。」

值此母親節來臨之際，Vantage向所有母親及其家人致以最誠摯的祝福。Vantage首席戰略與交易官Marc Despallieres表示：「我們很榮幸能與Cristina一起慶祝母親節。她的成長經歷證明了世界各地母親們對子女堅定不移的支持和指導的重要性。不管是作為子女還是父母，我們都非常榮幸能與她一起慶祝這個特殊的節日。」

此次慶祝活動是繼Vantage Markets最近與Cristina合作開展的國際婦女節活動之後的又一次活動。隨著Vantage繼續倡導多元化和包容性，他們對於支持Cristina以及全世界的母親們感到非常自豪。

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SOURCE Vantage