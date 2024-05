Vantage revela impacto significativo de doação no apoio contínuo do ACNUR aos refugiados na Austrália

SYDNEY, 10 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Corretora líder de múltiplos ativos, Vantage Markets (ou Vantage), tem o prazer de anunciar o impacto contínuo de sua contribuição para apoiar a proteção e reassentamento de refugiados e apátridas na Austrália. Isto vem após a sua doação de US$ 100.000 dólares ao ACNUR, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, em maio de 2023.

O governo australiano concedeu vistos de emergência para evacuar os afegãos que já não estão seguros no seu país de origem, incluindo Fátima, capitã da seleção afegã de futebol feminino. © ACNUR/Heidi Wentworth-Ping (PRNewsfoto/Vantage)

O panorama dos refugiados na Austrália apresenta desafios complexos, com milhares de pessoas em busca de asilo e proteção. Os esforços do ACNUR, com o apoio da Vantage, têm sido fundamentais para enfrentar estes desafios e oferecer assistência essencial a estas pessoas, defendendo uma melhor proteção dos refugiados e apátridas, oferecendo apoio de aconselhamento direto e facilitando soluções duradouras para refugiados elegíveis.

O impacto desta parceria foi profundo, afetando a vida de aproximadamente 788 refugiados, pessoas deslocadas internamente (PDI) e repatriados só em 2023. Destes, 119 indivíduos foram reassentados com sucesso da Austrália para a Nova Zelândia, 39 encontraram novos lares no Canadá e 19 indivíduos partiram para os Estados Unidos.

"Nossa colaboração com o ACNUR reforça o nosso compromisso em criar um mundo mais inclusivo e compassivo", disse Jack Kelly, chefe de vendas da Vantage Austrália. "Ficamos sensibilizados em ver como a nossa parceria permitiu ao ACNUR navegar delicadamente pelas complexidades do apoio aos refugiados, garantindo que cada passo dado seja um passo rumo a um futuro melhor".

Estes esforços resultaram em mudanças significativas na vida dessas pessoas necessitadas. Por exemplo, uma mulher do Irã, que sofreu violência e isolamento social devido a uma grave problema de stress pós-traumático (TEPT), encontrou consolo por meio do apoio do ACNUR. Com o apoio financeiro da Vantage, o ACNUR tinha recursos suficientes para ajudá-la com relação à sua saúde mental e a realizar as entrevistas necessárias para o reassentamento na Nova Zelândia. Hoje, ela aguarda o resultado de seu requerimento, esperançosa quanto a um futuro melhor.

Da mesma forma, um homem curdo, que luta contra o TEPT crônico e um problema de saúde potencialmente fatal, demonstrou uma resiliência notável. Com o apoio integral do ACNUR, ele estabilizou a sua saúde mental e conseguiu completar as extensas e detalhadas entrevistas para iniciar o seu processo de reassentamento. Hoje, ele permanece estável e esperançoso quanto a um novo começo.

"A realização destas atividades teve um impacto significativo no bem-estar e na qualidade de vida dos refugiados e requerentes de asilo sob a proteção do ACNUR", afirmou um relatório compilado pelo ACNUR Austrália. "Ao capacitá-los e promover um sentido de agência própria, estas atividades ofereceram um caminho para que os refugiados e requerentes de asilo recuperassem algum controle sobre as suas vidas. Mais importante ainda, este compromisso manteve abertas as suas opções para um eventual reassentamento, oferecendo esperança e um caminho tangível para um futuro melhor."

"É uma honra apoiar os esforços do ACNUR. A equipe realiza um trabalho extremamente importante e estamos orgulhosos de fazer parte de sua jornada", disse Kelly. "Esperamos que a nossa iniciativa encoraje mais pessoas e organizações a apoiarem os esforços contínuos do ACNUR e a unirem-se à missão de criar um mundo mais inclusivo e compassivo".

Sobre o ACNUR

O ACNUR, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, lidera ações internacionais para proteger as pessoas que foram forçadas a fugir devido a conflitos e perseguições. A organização presta assistência que salva vidas, incluindo abrigo, alimentos e água, ajuda a salvaguardar os direitos humanos fundamentais e desenvolve soluções que garantem que as pessoas tenham um lugar seguro para chamar de lar, onde possam construir um futuro melhor. O ACNUR também trabalha para garantir que seja concedida nacionalidade aos apátridas.

