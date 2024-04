Vantage Markets lança "The Vantage Markets Podcast" no Spotify: uma nova maneira de aprender sobre negociação em qualquer lugar

PORT VILA, Vanuatu, 25 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Corretora líder de múltiplos ativos, a Vantage Markets (ou Vantage) tem o orgulho de apresentar o The Vantage Markets Podcast, a extensão mais recente da Vantage Academy, projetada para oferecer suporte a traders de nível novato a especialista.

Agora disponível no Spotify, este podcast é apresentado pelo analista de mercado global da Vantage Markets, Jamie Dutta, e oferece episódios convenientes de 10 a 15 minutos, atualizados mensalmente.

Os ouvintes podem esperar que Dutta explore uma ampla gama de tópicos pertinentes, incluindo a economia circular, o papel da IA na definição do futuro, o Santa Claus Rally, ativos seguros e muito mais. Cada episódio tem como objetivo equipar os traders com conhecimentos valiosos e insights acionáveis para desenvolver seus esforços comerciais. Os traders são incentivados a assinar o "The Vantage Markets Podcast" para se manterem atualizados sobre informações exclusivas e análises de especialistas.

"À medida que os traders navegam nos mercados financeiros dinâmicos, o acesso a recursos oportunos e criteriosos é crucial", observa Geraldine Goh, Diretora de Marketing da Vantage Markets. "Com o "The Vantage Markets Podcast", nos esforçamos para tornar acessíveis tópicos complexos, fornecendo aos traders explicações claras e concisas para navegar pelas complexidades das negociações."

O Vantage Markets Podcast é a mais recente extensão da Vantage Academy, o centro de recursos essenciais da Vantage que oferece artigos educacionais perenes, atualizações e análises de mercado, terminologias, webinars, e-books e cursos de negociação para iniciantes.

Siga o "The Vantage Markets Podcast" no Spotify aqui e explore toda a gama de recursos educacionais disponíveis na Vantage Academy aqui.

Sobre a Vantage

A Vantage é uma corretora de múltiplos ativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para negociar produtos de Contrato por Diferenças (CFDs), incluindo forex, commodities, índices, ações, ETFs e títulos.

Com mais de 13 anos de experiência no mercado, a Vantage é mais do que uma corretora. Ela oferece um ecossistema de negociação confiável, um premiado aplicativo de negociação móvel e uma plataforma de negociação fácil de usar que permite que os clientes aproveitem as oportunidades de negociação. Baixe o aplicativo da Vantage na App Store ou no Google Play.

