Vantage公布捐款對聯合國難民署在澳大利亞持續支持難民的工作起到重大的作用

這項合作關系產生了深遠的影響，僅在2023年就幫助了約788名難民、境內流民以及海歸人士的生活。其中，119人成功從澳大利亞移民到新西蘭，39人在加拿大找到了新家，19人前往美國。

Vantage澳大利亞公司銷售主管Jack Kelly表示：「我們與聯合國難民署的合作彰顯了我們致力於創造一個更加包容、更加富有同情心的世界。我們很榮幸地看到，我們的合作使聯合國難民署能夠巧妙地處理復雜的難民支助工作，確保踏出的每一步都是邁向更美好未來的一步。」

這些努力讓需要幫助的人的生活變得更好。例如，一位來自伊朗的婦女曾因嚴重的創傷後應激障礙（PTSD）而遭受暴力和社會孤立，在難民署的支助下，她得到了幫助。在Vantage的資助下，難民署有足夠的資源來為她的心理健康提供支持，並完成必要的面談，以便重新移民到新西蘭。如今，她正在等待申請結果，對光明的未來充滿希望。

同樣，另一名庫爾德男子長期患有創傷後應激障礙（PTSD）和危及生命的健康問題，但他表現出了非凡的韌性。通過難民署的全面支助，他的精神健康狀況趨於穩定，完成了廣泛且詳細的面談，並開始了他的移民進程。如今，他的情緒持續穩定，對新的開始充滿希望。

聯合國難民署澳大利亞辦事處編寫的一份報告指出：「這些活動對受難民署保護的難民和尋求庇護者的身心健康和生活質量產生了重大影響。這些活動增強了難民和尋求庇護者的個人能力，培養了他們自力更生的意識，為他們提供了重新把握自己生活的途徑。更重要的是，這些活動為他們最終的歸宿提供了選擇，為他們帶來了希望和走向光明未來的切實途徑」。

Kelly說：「我們很榮幸能夠支持聯合國難民署的工作，他們團隊開展的工作非常重要，我們很自豪能夠參與其中。希望我們的行動能夠鼓勵更多的人和組織支持聯合國難民署的持續努力，加入到這個使命中來，建設一個更加包容、更加富有同情心的世界。」

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關於聯合國難民署

聯合國難民署（簡稱「UNHCR」），是保護因沖突和迫害而流離失所者的國際牽頭機構。該組織提供住所、食物、水等救生援助，幫助保障基本人權，並制定解決方案，確保難民有一個安全的歸宿，在那裡他們能夠創造一個更美好的未來。難民署還致力於確保無國籍人士獲得國籍。

SOURCE Vantage