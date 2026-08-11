PLEASANTON, Calif., 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunciou hoje que a Eli Lilly and Company (Lilly) firmou um compromisso global com o Veeva Vault CRM.

O Vault CRM faz parte do conjunto de aplicativos Vault CRM Suite, que proporciona a base tecnológica para o modelo comercial "agente", o novo modelo comercial que utiliza IA para levar os medicamentos certos a mais pacientes.

Veeva Vault CRM selecionado pela Eli Lilly and Company

"Estamos muito entusiasmados em expandir nosso trabalho estratégico com a Veeva com esta migração para o Vault CRM", disse Giuseppe Firenze, vice-presidente sênior da central de relacionamento com profissionais de saúde e equipes de campo da Lilly nos EUA. "O Vault CRM ajudará a Lilly a levar nossos medicamentos inovadores a mais pacientes."

"A Lilly cria medicamentos que melhoram a vida das pessoas em todo o mundo", disse Peter Gassner, CEO da Veeva. "Estamos orgulhosos de expandir nosso trabalho estratégico com a Lilly, à medida que implementam o Vault CRM globalmente."

Saiba mais sobre o Veeva Vault CRM Suite, incluindo o Agentic Call Report (Relatório de Chamada do Agente) para gerar Evidências Comerciais, em veeva.com/crm.

Sobre a Veeva Systems

A Veeva fornece a nuvem do setor para ciências da vida com aplicativos, agentes, dados e consultoria. Comprometida com a inovação, a excelência do produto e o sucesso do cliente, a Veeva atende a mais de 1.500 clientes, desde as maiores empresas farmacêuticas do mundo até empresas de biotecnologia emergentes. Como uma Public Benefit Company (Empresa de Benefício Público), a Veeva está comprometida em equilibrar os interesses de todas as partes interessadas, incluindo clientes, funcionários, acionistas e os setores que atende. Para obter mais informações, visite veeva.com.

Declarações prospectivas da Veeva

Este comunicado contém declarações prospectivas referentes aos produtos e serviços da Veeva e aos resultados ou benefícios esperados do uso de nossos produtos e serviços. Estas afirmações baseiam-se nas nossas expectativas atuais. Os resultados reais podem diferir de forma significativa daqueles fornecidos neste comunicado, e não temos obrigação de atualizar tais declarações. Existem inúmeros riscos que têm o potencial de impactar negativamente nossos resultados, incluindo os riscos e incertezas divulgados em nosso arquivamento no Formulário 10-Q para o ano fiscal encerrado em 30 de abril de 2026, que você pode encontrar aqui (um resumo dos riscos que podem impactar nossos negócios pode ser encontrado nas páginas 33 e 34), e em nossos registros subsequentes na SEC, que você pode acessar em sec.gov.

Contato:

Maria Scurry

Veeva Systems

[email protected] Meera Lakhani-Patel

Veeva Systems, Europe

[email protected]

FONTE Veeva Systems