Mais de 125 clientes em todo o mundo já operam com o Vault CRM, enquanto a Veeva acelera a transformação agentiva do setor

Com amplo sucesso no setor e a disponibilidade do Veeva AI,o Vault CRM se consolida como líder em CRM agentivo para o segmento de ciências da vida

PLEASANTON, Califórnia, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunciou hoje que mais de 125 clientes, desde várias das 20 principais empresas biofarmacêuticas até empresas em todas as principais regiões, incluindo os EUA, Europa e Japão, já estão utilizando o Veeva Vault CRM, a próxima geração de CRM para ciências da vida. Com o sucesso do Vault CRM e a disponibilidade do Veeva AI, a Veeva acelera a transição do setor para o CRM agentivo.

O forte impulso por trás do Vault CRM reflete o claro valor comercial de sua profunda funcionalidade setorial e regional, conformidade, fluxos de trabalho e agentes. O Vault CRM fornece a base necessária para que as equipes comerciais e médicas possam dar suporte a todo o ciclo de vida do produto e aos complexos compromissos com os clientes, desde a preparação inicial do mercado e lançamentos até a otimização do desempenho de marcas maduras.

"Mais de 125 clientes já estão operando com o Vault CRM e avançando rapidamente rumo ao engajamento agentivo com clientes", afirmou Arno Sosna, presidente da CRM Suite da Veeva. "Estamos ampliando esse impacto em todo o setor, liderando com foco no sucesso do cliente e na excelência do produto".

Com o sucesso do Vault CRM e um caminho de atualização bem estabelecido, a Veeva atualizou a data de fim do suporte para o Veeva CRM de setembro de 2030 para o final de dezembro de 2029.

O Vault CRM integra o Vault CRM Suite, conjunto de aplicações que fornece a base tecnológica para a execução comercial de biofarmacêuticas de todos os portes e em todas as regiões. O Vault CRM Suite também inclui Gerenciamento de eventos, Centro de aerviços, Gerenciador de campanhas e CRM para pacientes.

Sobre a Veeva Systems

A Veeva oferece a nuvem especializada para ciências da vida, com software, dados e consultoria empresarial. Comprometida com a inovação, excelência de produtos e sucesso dos clientes, a Veeva atende a mais de 1.500 clientes, desde as maiores empresas biofarmacêuticas do mundo até biotechs emergentes. Como uma Corporação de Benefício Público, a Veeva está comprometida em equilibrar os interesses de todas as partes interessadas, incluindo clientes, funcionários, acionistas e os setores que atende. Para mais informações, acesse veeva.com.

Declarações Prospectivas da Veeva

Este comunicado contém declarações prospectivas sobre os produtos e serviços da Veeva e os resultados ou benefícios esperados com o uso de nossos produtos e serviços. Essas declarações baseiam-se em nossas expectativas atuais. Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles apresentados neste comunicado, e não temos obrigação de atualizar tais declarações. Existem inúmeros riscos que podem impactar negativamente nossos resultados, incluindo os riscos e incertezas divulgados em nosso relatório Form 10-Q referente ao período encerrado em 31 de outubro de 2025, que você pode encontrar aqui (um resumo dos riscos que podem afetar nossos negócios está disponível nas páginas 33 e 34), bem como em nossos registros subsequentes junto à SEC, que podem ser acessados em sec.gov.

Contato:

Maria Scurry

Veeva Systems

[email protected]



Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1488285/Veeva_Systems_Logo_v2.jpg

FONTE Veeva Systems