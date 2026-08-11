Veeva Vault CRM von Eli Lilly and Company ausgewählt

PLEASANTON, Kalifornien, 11. August 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass sich Eli Lilly and Company (Lilly) weltweit für Veeva Vault CRM entschieden hat.

Vault CRM ist Teil der Vault-CRM-Anwendungssuite, die die technologische Grundlage für „Agentic Commercial" bildet – das neue Vertriebsmodell, das mithilfe von KI dafür sorgt, dass mehr Patienten die richtigen Medikamente erhalten.

Veeva Vault CRM Selected by Eli Lilly and Company

„Wir freuen uns sehr, unsere strategische Zusammenarbeit mit Veeva durch die Umstellung auf Vault CRM auszubauen", sagte Giuseppe Firenze, Senior Vice President des Bereichs U.S. HCP and Field Engagement Hub bei Lilly. „Vault CRM wird Lilly dabei helfen, unsere bahnbrechenden Medikamente für mehr Patienten zugänglich zu machen."

„Lilly entwickelt Medikamente, die das Leben von Menschen auf der ganzen Welt verbessern", sagte Peter Gassner, CEO von Veeva. „Wir sind stolz darauf, unsere strategische Zusammenarbeit mit Lilly im Rahmen der weltweiten Einführung von Vault CRM auszubauen."

Erfahren Sie mehr über die Veeva Vault CRM Suite, einschließlich des Agentic Call Report zur Generierung von Commercial Evidence, unter veeva.com/crm.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva bietet die Branchen-Cloud für Life Sciences mit Anwendungen, Agenten, Daten und Beratung. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität sowie dem Kundenerfolg verschrieben und betreut mehr als 1500 Kunden, von den weltweit größten Pharmaunternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen in Einklang zu bringen, darunter Kunden, Beschäftigte, Aktionäre sowie die Branchen, für die das Unternehmen tätig ist. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva sowie zu den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Angaben in dieser Pressemitteilung abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es bestehen zahlreiche Risiken, die sich potenziell negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, darunter die Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für das am 30. April 2026 endende Geschäftsjahr offengelegt sind – dieses finden Sie hier (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 33 und 34) – sowie in unseren nachfolgenden SEC-Einreichungen, auf die Sie unter sec.gov zugreifen können.