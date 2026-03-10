Veeva adquire a Ostro, a principal plataforma de engajamento de marcas para Ciências da Vida

PLEASANTON, Califórnia, 10 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunciou hoje a aquisição da Ostro, a principal plataforma de engajamento de marca para Ciências da Vida que oferece a pacientes e médicos respostas imediatas e em conformidade com as normas por meio de uma experiência de chat baseada em IA e fácil de usar.

Os sites com tecnologia Ostro permitem que os clientes façam perguntas facilmente e recebam informações aprovadas, recursos e orientações sobre os próximos passos em tempo real. Aproveitando esses dados valiosos sobre o engajamento, a Ostro também gera informações detalhadas que as marcas utilizam para ampliar seu alcance e engajamento.

A Ostro utiliza uma combinação de IA conversacional, busca semântica e regras e limites de negócio específicos do setor. As respostas estão 100% em conformidade com as normas e foram extraídas de materiais aprovados pela MLR. Ao contrário de outras soluções de IA, o Ostro não imagina ou cria respostas novas.

"A IA mudou a forma como as pessoas obtêm informações. Não se trata mais de quanta informação você pode divulgar, mas de como é fácil para os clientes obter respostas", disse o CEO da Veeva, Peter Gassner. "A Ostro está liderando o caminho ao ajudar marcas a garantir que pacientes e médicos tenham acesso instantâneo a informações precisas. Estamos entusiasmados em receber a Ostro na equipe Veeva enquanto moldamos o futuro do engajamento do cliente impulsionado por IA."

"Estamos focados em reduzir o tempo necessário para identificar e tratar condições de saúde", disse Chase Feiger, MD, CEO da Ostro. "O conteúdo da marca deve ser de fácil acesso e totalmente compatível por natureza. Criamos a Ostro para eliminar o atrito, de modo que pacientes e médicos possam obter respostas confiáveis com menos cliques, ponderações e rolagens. Com a Veeva, podemos levar essa experiência para muito mais pacientes, médicos e marcas."

A Veeva adquiriu a Ostro por um preço de compra de aproximadamente US$ 100 milhões em dinheiro e subsídios de retenção de capital de longo prazo. A Ostro operará como uma unidade independente liderada pelo CEO, Chase Feiger. Com o tempo, a empresa desenvolverá integrações entre a Ostro e os aplicativos Veeva Commercial Cloud para fluxos de trabalho contínuos que conectam os compromissos online e em campo para uma maior centralização no cliente. Saiba mais em ostro.veeva.com.

Sobre a Veeva Systems

A Veeva entrega a nuvem do setor para Ciências da Vida com software, dados e consultoria empresarial. Comprometida com a inovação, excelência de produtos e sucesso dos clientes, a Veeva atende a mais de 1.500 clientes, desde as maiores empresas biofarmacêuticas do mundo até biotechs emergentes. Como uma Corporação de Benefício Público, a Veeva está comprometida em equilibrar os interesses de todas as partes interessadas, incluindo clientes, funcionários, acionistas e os setores que atende. Para mais informações, acesse veeva.com.

Declarações Prospectivas da Veeva

Este comunicado contém declarações prospectivas sobre os resultados esperados e os benefícios da nossa aquisição da Ostro. Essas declarações são baseadas em nossos planos atuais, estimativas e expectativas. Aquisições são arriscadas, e não podemos garantir o sucesso. Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles apresentados neste comunicado, e não temos obrigação de atualizar tais declarações. Descrevemos os riscos e incertezas que acreditamos serem mais relevantes para nosso negócio, incluindo riscos associados a aquisições, em nossos relatórios periódicos com a SEC disponíveis em ir.veeva.com e em sec.gov.

