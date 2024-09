VENTURE GLOBAL EXPANDE A CAPACIDADE DE REGASEIFICAÇÃO EUROPEIA

HOUSTON, 17 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje, a Venture Global anunciou a assinatura de um contrato vinculativo de uso de terminal de longo prazo (TUA) com a GASTRADE S.A. permitindo a regaseificação e venda de gás natural liquefeito (GNL) dos terminais da Venture Global em Louisiana para mercados na Europa Central e Oriental. Nos termos do acordo, a Venture Global garantiu cerca de 1 milhão de toneladas por ano (MTPA) de capacidade de regaseificação de GNL no novo terminal de recebimento de GNL de Alexandroupolis, na Grécia, por cinco anos, a partir de 2025. A capacidade da Venture Global será responsável por aproximadamente 25% da capacidade total do terminal, ou aproximadamente 12 cargas por ano.

O novo terminal de recepção Alexandroupolis LNG FSRU e o 'Corredor Vertical Sul-Norte' serão essenciais para melhorar a segurança energética da Europa Central e Oriental, fornecendo uma nova rota para trazer suprimentos alternativos de gás natural para a região. Os projetos de infraestruturas energéticas críticas na Grécia foram apoiados em parte pelo cofinanciamento europeu, bem como pelo Governo dos Estados Unidos através da Development Finance Corporation (DFC).

"A Venture Global está entusiasmada em expandir nossa capacidade de regaseificação europeia no novo terminal Alexandroupolis LNG da Grécia", disse o CEO da Venture Global, Mike Sabel. "Esse movimento integra ainda mais nossos negócios, aumentando nossos ativos em toda a cadeia de suprimentos de GNL, incluindo produção, transporte e regaseificação de GNL. Como um importante ponto de entrada para o GNL na Europa Central e Oriental, esta infraestrutura estrategicamente importante será um divisor de águas para a capacidade da região de diversificar sua energia e acessar um fornecimento de energia seguro e confiável. A Venture Global orgulha-se de apoiar esses esforços como um parceiro estratégico com volumes tanto da Plaquemines LNG quanto da futura CP2 LNG."

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma fornecedora de GNL dos EUA de longo prazo e baixo custo proveniente de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos. A primeira instalação da Venture Global, Calcasieu Pass, começou a produzir GNL em janeiro de 2022. A segunda instalação da empresa, a Plaquemines LNG, está em construção e deve produzir o primeiro GNL em 2024. A empresa está atualmente construindo e desenvolvendo mais de 74 MTPA de capacidade de produção de placas de identificação para fornecer energia limpa e acessível para o mundo. A Venture Global está desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono (CCS) em cada uma de suas instalações de GNL.

