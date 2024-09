VENTURE GLOBAL BAUT EUROPÄISCHE WIEDERVERDAMPFUNGSKAPAZITÄT AUS

HOUSTON, 17. September 2024 /PRNewswire/ -- Venture Global gab heute den Abschluss eines verbindlichen langfristigen Terminalnutzungsvertrags (TUA) mit GASTRADE S.A. bekannt, der die Regasifizierung und den Verkauf von verflüssigtem Erdgas (LNG) von den Terminals von Venture Global in Louisiana an Märkte in Mittel- und Osteuropa ermöglicht. Im Rahmen der Vereinbarung hat sich Venture Global für fünf Jahre, beginnend im Jahr 2025, LNG-Regasifizierungskapazitäten im neuen LNG-Empfangsterminal Alexandroupolis in Griechenland in Höhe von rund 1 Million Tonnen pro Jahr (MTPA) gesichert. Die Kapazität von Venture Global wird etwa 25 % der Gesamtkapazität des Terminals ausmachen, was etwa 12 Ladungen pro Jahr entspricht.

Das neue LNG-FSRU-Terminal in Alexandroupolis und der „vertikale Süd-Nord-Korridor" werden wesentlich zur Verbesserung der Energiesicherheit in Mittel- und Osteuropa beitragen, da sie eine neue Route für alternative Erdgaslieferungen in die Region bieten. Kritische Energieinfrastrukturprojekte in Griechenland wurden zum Teil durch europäische Kofinanzierung sowie durch die Regierung der Vereinigten Staaten über die Development Finance Corporation (DFC) unterstützt.

„Venture Global freut sich, seine europäischen Regasifizierungskapazitäten am neuen griechischen LNG-Terminal Alexandroupolis zu erweitern", sagte Mike Sabel, CEO von Venture Global.„Mit diesem Schritt wird unser Geschäft weiter integriert, indem wir unsere Aktiva in der gesamten LNG-Lieferkette ausbauen, einschließlich der LNG-Produktion, der Verschiffung und der Regasifizierung. Als wichtiger Zugangspunkt für LNG nach Mittel- und Osteuropa wird diese strategisch wichtige Infrastruktur die Fähigkeit der Region, ihre Energieversorgung zu diversifizieren und Zugang zu einer sicheren und zuverlässigen Energieversorgung zu erhalten, entscheidend beeinflussen. Venture Global ist stolz darauf, diese Bemühungen als strategischer Partner mit Mengen aus Plaquemines LNG und dem zukünftigen CP2 LNG zu unterstützen."

Über Venture Global

Venture Global ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von US-amerikanischem LNG, das aus ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgasbecken stammt. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, hat im Januar 2022 die Produktion von LNG aufgenommen. Die zweite Anlage des Unternehmens, Plaquemines LNG, befindet sich im Bau und wird voraussichtlich im Jahr 2024 das erste LNG produzieren. Das Unternehmen baut und entwickelt derzeit über 74 MTPA an nomineller Produktionskapazität, um der Welt saubere, erschwingliche Energie zu liefern. Venture Global entwickelt Projekte zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid (Carbon Capture and Sequestration, CCS) in jeder seiner LNG-Anlagen.

