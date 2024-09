VENTURE GLOBAL ACCROÎT SA CAPACITÉ DE REGAZÉIFICATION EN EUROPE

HOUSTON, 17 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Venture Global a annoncé la signature d'un accord contraignant d'utilisation du terminal à long terme (TUA) avec GASTRADE S.A. permettant la regazéification et la vente de gaz naturel liquéfié (GNL) depuis les terminaux de Venture Global en Louisiane vers les marchés d'Europe centrale et de l'Est. En vertu de cet accord, Venture Global s'est assuré une capacité de regazéification du GNL d'environ 1 million de tonnes par an (MTPA) au nouveau terminal de réception de GNL d'Alexandroupolis, en Grèce, pour une durée de cinq ans, à compter de 2025. La capacité de Venture Global représentera environ 25 % de la capacité totale du terminal, soit environ 12 cargaisons par an.

Le nouveau terminal de réception FSRU d'Alexandroupolis et le « corridor vertical » sud-nord seront essentiels pour renforcer la sécurité énergétique de l'Europe centrale et orientale en offrant une nouvelle voie pour acheminer d'autres sources d'approvisionnement en gaz naturel dans la région. Les projets d'infrastructures énergétiques critiques en Grèce ont été soutenus en partie par le cofinancement européen ainsi que par le gouvernement des États-Unis par l'intermédiaire de la Development Finance Corporation (DFC).

« Venture Global est ravi d'accroître sa capacité de regazéification en Europe au nouveau terminal GNL d'Alexandroupolis, en Grèce », a déclaré Mike Sabel, PDG de Venture Global, sur le site.« Cette décision renforce l'intégration de nos activités en développant nos actifs tout au long de la chaîne d'approvisionnement en GNL, y compris la production, le transport et la regazéification du GNL. En tant que principal point d'entrée du GNL en Europe centrale et orientale, cette infrastructure d'importance stratégique changera la donne en ce qui concerne la capacité de la région à diversifier ses sources d'énergie et à accéder à un approvisionnement énergétique sûr et fiable. Venture Global est fier de soutenir ces efforts en tant que partenaire stratégique avec des volumes provenant à la fois de Plaquemines LNG et du futur CP2 LNG. »

