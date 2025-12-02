vHive lanza una solución en tiempo real para validar instalaciones construidas para operadores de red móvil

NUEVA YORK, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- vHive , líder mundial en digitalización de infraestructura, anuncia el lanzamiento de Validación In Situ, la primera solución de verificación de campo en tiempo real que garantiza que las instalaciones de antenas se ajusten a los planes de modificación antes de la puesta en marcha de la configuración actualizada. Diseñada para abordar uno de los problemas más costosos en las implementaciones de redes modernas, la Validación In Situ reestructura la cadena de suministro: ofrece a los operadores de redes móviles y contratistas la certeza de que cada instalación es precisa en tiempo real, mientras que los contratistas confirman las instalaciones de antenas según los planes antes de abandonar el sitio, lo que reduce las visitas posteriores que ralentizan las implementaciones y reducen el rendimiento.

El rápido ritmo de las actualizaciones ha superado la capacidad de la industria para verificar la precisión de las instalaciones, creando una brecha entre lo diseñado y lo construido. Los planes cambian, las condiciones in situ se modifican y los equipos instalan equipos utilizando información a menudo obsoleta. Con el 5G y el acceso inalámbrico fijo, que aumentan la necesidad de precisión, esta brecha persistente se ha convertido en un importante factor que contribuye a los retrasos en la implementación y a los problemas de rendimiento.

La Validación In Situ de vHive soluciona este problema en el momento de la instalación. Esta solución consiste en una inspección autónoma en tiempo real que solo toma unos minutos y que el contratista realiza inmediatamente después de finalizar la instalación. Gracias a la tecnología de Realidad Aumentada de vHive, pendiente de patente, los contratistas pueden validar interactivamente la alineación entre lo construido y lo planificado, detectar desviaciones y corregir problemas al instante. Una vez que el contratista verifica que todos los cambios están aprobados, puede abandonar la obra sabiendo que no tendrá que regresar para realizar las modificaciones correspondientes.

"La precisión en la instalación se ha vuelto crucial. Por primera vez, los operadores de redes móviles cuentan con una forma fiable de garantizar que lo diseñado sea exactamente lo que se construye, sin tener que esperar semanas para descubrir errores".

"Con la infraestructura de telecomunicaciones bajo una presión sin precedentes para ofrecer implementaciones más rápidas y un mayor rendimiento, la validación en el sitio brinda a los operadores la seguridad que les faltaba: verdadera certeza de construcción, entregada en tiempo real y a escala".

Tomer Daniel, director de Tecnología de vHive

Acerca de vHive

vHive es líder mundial en soluciones integrales de digitalización, que permite a las organizaciones aprovechar al máximo el potencial de sus activos de infraestructura mediante la toma de decisiones basada en datos. La plataforma vHive aprovecha tecnologías avanzadas de captura de datos para digitalizar activos y ofrecer información práctica basada en análisis de IA. Centrada en descubrir nuevas oportunidades de ingresos, optimizar la eficiencia operativa y mejorar la seguridad, vHive ayuda a las organizaciones a transformar sus operaciones. Fundada en 2016, vHive opera en los 5 continentes y más de 40 países, prestando servicios a sectores como las telecomunicaciones, las energías renovables y muchos más.

Contacto para los medios:

Naomi Stol Zamir

Directora de Marketing, vHive

E-mail: [email protected]

Sitio web: www.vHive.ai

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2603815/5647487/vHive_Logo.jpg