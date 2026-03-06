Viettel Solutions e Aduna Global firmam parceria de API de rede na MWC 2026

BARCELONA, Espanha, 6 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Viettel Solutions (VTS), membro do Grupo Viettel, e a Aduna Global anunciaram hoje um acordo-quadro para serviços de API de rede no Mobile World Congress (MWC) 2026, em Barcelona.

Mr. Nguyen Dang Trien, Vice General Director of Viettel Solutions; Mr. Nguyen Trong Tinh, Vice Director of Strategy Division of Viettel Group; Mr. Anthony Bartolo, CEO of Aduna Global; Rita Mokbel, CEO of Ericsson Vietnam

O acordo estabelece uma estrutura para a Viettel Solutions colaborar com a Aduna no roteiro para a potencial implementação de APIs de rede, permitindo que empresas e desenvolvedores obtenham acesso simplificado a recursos avançados de rede em vários mercados por meio de um modelo consistente e escalável. Essas APIs estão sendo desenvolvidas sob a iniciativa GSMA Open Gateway, alinhadas com os padrões CAMARA e destinadas a casos de uso que incluem segurança de transações, detecção de fraudes e habilitação de identidade digital, ao mesmo tempo em que cumprem rigorosamente as leis de proteção de dados e segurança cibernética do Vietnã.

O Sr. Nguyen Dang Trien, vice-CEO da Viettel Solutions, disse:

"Este é um passo importante para fortalecer nossas capacidades de prestação de serviços digitais confiáveis para empresas e parceiros, além de melhorar a experiência do cliente em toda a nossa presença global."

Anthony Bartolo, CEO da Aduna, disse:

"A escala e a presença internacional da Viettel fazem dela uma adição significativa ao nosso crescente ecossistema. Juntos, estamos promovendo a visão do GSMA Open Gateway e permitindo que operadoras em todo o mundo utilizem APIs de rede de maneira segura e interoperável."

A cerimônia de assinatura ocorreu durante o MWC 2026 em Barcelona, com representantes devidamente autorizados de ambas as organizações formalmente executando o acordo.

Sobre a Viettel Solutions

A Viettel Business Solutions Corporation, membro do Grupo Viettel, é pioneira na promoção da transformação digital nacional. Com a missão de apoiar governos, empresas e comunidades na aplicação de tecnologias digitais para maior eficiência e bem-estar humano, oferecemos soluções completas de TIC, respaldadas por mais de uma década de experiência em setores-chave. Aproveitando uma infraestrutura robusta e capacidade financeira, dominando tecnologias essenciais da Indústria 4.0, como Big Data, IA, IoT, nuvem e blockchain, a Viettel Solutions faz parceria com fornecedores de tecnologia líderes globais e locais para construir uma sociedade digital conectada, orientada por dados e centrada no cliente para organizações, empresas e cidadãos. Saiba mais em: https://solutions.viettel.vn/en.

Sobre a Aduna

Aduna é uma parceria histórica entre algumas das principais operadoras de telecomunicações do mundo e a Ericsson, dedicada a permitir que desenvolvedores em todo o mundo acelerem a inovação, aproveitando todo o potencial das redes por meio de interfaces de programação de aplicativos (APIs) comuns. Seus parceiros de empreendimento incluem AT&T, Bharti Airtel, Deutsche Telekom, KDDI, Orange, Reliance Jio, Singtel, Telefonica, Telstra, T-Mobile, Verizon e Vodafone. As plataformas de parceiros de desenvolvimento da Aduna incluem Google Cloud, Infobip, Sinch e Vonage. Ao combinar APIs de rede de múltiplas operadoras globalmente em uma plataforma unificada baseada no projeto open-source CAMARA, liderada pela GSMA e Linux Foundation, a Aduna fornece uma plataforma padronizada para fomentar a colaboração, melhorar a experiência do usuário e estimular o crescimento do setor. Para saber mais sobre APIs de rede e a Aduna, acesse adunaglobal.com.

