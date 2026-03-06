Viettel Solutions y Aduna Global firman una alianza estratégica en el MWC 2026 para el uso de API de red

BARCELONA, España, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Viettel Solutions (VTS), miembro del Grupo Viettel y Aduna Global, anunciaron hoy un acuerdo marco para el servicio de API de red en el Mobile World Congress (Congreso Mundial de Móviles (MWC)) 2026 de Barcelona.

Mr. Nguyen Dang Trien, Vice General Director of Viettel Solutions; Mr. Nguyen Trong Tinh, Vice Director of Strategy Division of Viettel Group; Mr. Anthony Bar Signing of agreement – Viettel and Aduna Global: Mr. Anthony Bartolo, CEO of Aduna Global; Rita Mokbel, CEO of Ericsson Vietnam; Mr. Nguyen Dang Trien, Vice General Director of Viettel Solutions

El acuerdo establece un marco para que Viettel Solutions colabore con Aduna en el plan para la posible implementación de API de red, lo que permitirá a las empresas y desarrolladores obtener acceso simplificado a capacidades de red avanzadas en diferentes mercados mediante un modelo coherente y escalable. Estas API se están desarrollando bajo la iniciativa GSMA Open Gateway, alineadas con los estándares de CAMARA y destinadas a casos de uso que incluyen seguridad de transacciones, detección de fraudes y habilitación de identidad digital, a la vez que se adhieren estrictamente a las leyes de protección de datos y ciberseguridad de Vietnam.

El Sr. Nguyen Dang Trien, subdirector ejecutivo de Viettel Solutions, afirmó:

"Este es un avance importante para fortalecer nuestras capacidades para ofrecer servicios digitales confiables a empresas y socios y para mejorar la experiencia del cliente en toda nuestra presencia a nivel mundial".

Anthony Bartolo, director ejecutivo de Aduna, declaró:

"La escala y la presencia internacional de Viettel la convierte en una importante incorporación a nuestro creciente ecosistema. Juntos, avanzamos en la visión de GSMA Open Gateway y permitimos a los operadores de todo el mundo aprovechar las API de red de una manera segura e interoperable".

La ceremonia de firma tuvo lugar durante el MWC 2026 en Barcelona, con representantes debidamente autorizados de ambas organizaciones que procedieron a firmar formalmente el acuerdo.

Acerca de Viettel Solutions

Viettel Business Solutions Corporation, miembro de Viettel Group, es pionera en impulsar la transformación digital nacional. Con la misión de apoyar a los gobiernos, las empresas y las comunidades en la aplicación de tecnologías digitales para una mayor eficiencia y bienestar humano, ofrecemos soluciones integrales de TIC respaldadas por más de una década de experiencia en sectores clave. Gracias a una infraestructura sólida y capacidad financiera para dominar las tecnologías centrales del sector 4.0, como Big Data, IA, Internet de las cosas (IoT), la nube y la tecnología blockchain, Viettel Solutions forma alianzas con proveedores de tecnología mundiales y locales líderes para construir una sociedad digital conectada, basada en datos y centrada en el cliente para organizaciones, empresas y ciudadanos. Más información en: https://solutions.viettel.vn/en.

Acerca de Aduna

Aduna es una empresa histórica entre algunos de los principales operadores de telecomunicaciones del mundo y Ericsson, dedicada a permitir a los desarrolladores de todo el mundo acelerar la innovación y aprovechar las redes en todo su potencial mediante interfaces de programación de aplicaciones (API) de red comunes. Sus socios de riesgo incluyen a AT&T, Bharti Airtel, Deutsche Telekom, KDDI, Orange, Reliance Jio, Singtel, Telefónica, Telstra, T-Mobile, Verizon y Vodafone. Las plataformas de socios desarrolladores de Aduna incluyen Google Cloud, Infobip, Sinch y Vonage. Al combinar las API de red de múltiples operadores a nivel mundial bajo una plataforma unificada basada en el proyecto de código abierto CAMARA, impulsado por la GSMA y la Linux Foundation, Aduna ofrece una plataforma estandarizada para promover la colaboración, mejorar las experiencias de los usuarios e impulsar el crecimiento del sector. Para obtener más información sobre las API de red y Aduna, visite adunaglobal.com.

