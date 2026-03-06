Viettel Solutions وAduna Global توقعان شراكة لواجهة برمجة التطبيقات للشبكات في "المؤتمر العالمي للجوال" (2026MWC)

برشلونة، إسبانيا, 6 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم "فيتيل سوليوشنز" (Viettel Solutions) "في تي إس" (VTS) ، عضو في مجموعة "فيتيل جروب" (Viettel Group) و"أدونا جلوبال" (Aduna Global) عن اتفاقية إطارية لخدمة واجهة برمجة التطبيقات للشبكات في "المؤتمر العالمي للجوال" (2026MWC) في برشلونة.

Mr. Nguyen Dang Trien, Vice General Director of Viettel Solutions; Mr. Nguyen Trong Tinh, Vice Director of Strategy Division of Viettel Group; Mr. Anthony Bar Signing of agreement – Viettel and Aduna Global: Mr. Anthony Bartolo, CEO of Aduna Global; Rita Mokbel, CEO of Ericsson Vietnam; Mr. Nguyen Dang Trien, Vice General Director of Viettel Solutions

تضع الاتفاقية إطارًا لشركة "فيتيل سوليوشنز" للتعاون مع "أدونا" على خارطة الطريق للتنفيذ المحتمل لواجهات برمجة تطبيقات الشبكات ، مما يتيح للشركات والمطورين الحصول على وصول مبسط إلى قدرات الشبكة المتقدمة عبر أسواق متعددة من خلال نموذج متسق وقابل للتطوير. يتم تطوير هذه واجهات التطبيقات بموجب مبادرة GSMA Open Gateway ، بالتماشي مع معايير CAMARA وكذلك الاستهداف لحالات الاستخدام بما في ذلك أمن المعاملات وكشف الاحتيال وتمكين الهوية الرقمية ، مع الالتزام الصارم بقوانين حماية البيانات والأمن السيبراني في فيتنام.

قال السيد "نجوين دانغ تراين"، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "فيتيل سوليوشنز":

"هذه خطوة مهمة في تعزيز قدراتنا على تقديم خدمات رقمية موثوقة للشركات والشركاء وتعزيز تجربة العملاء عبر بصمتنا العالمية".

وقال "أنتوني بارتولو"، الرئيس التنفيذي، "أدونا":

"إن حجم "فيتيل" ووجودها الدولي يجعلان منها إضافة كبيرة لمنظومتنا المتنامية. معًا ، نقوم بتطوير رؤية GSMA Open Gateway وتمكين المشغلين في جميع أنحاء العالم من الاستفادة من واجهات برمجة تطبيقات الشبكات بطريقة آمنة وقابلة للتشغيل البيني."

أقيم حفل التوقيع خلال "المؤتمر العالمي للجوال" 2026 في برشلونة؛ حيث قام ممثلون مخولون رسميًا من كلا المنظمتين بتنفيذ الاتفاق بشكل رسمي.

حول Viettel Solutions

شركة "فيتيل بيزنس سوليوشنز كوربوريشن" (Viettel Business Solutions Corporation)، عضو في مجموعة "فيتيل جروب"، هي الرائدة في دفع التحول الرقمي الوطني. مع مهمة دعم الحكومات والمؤسسات والمجتمعات في تطبيق التقنيات الرقمية لزيادة الكفاءة والرفاهية البشرية ، نقدم حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة المدعومة بأكثر من عقد من الخبرة في القطاعات الرئيسية. من خلال الاستفادة من البنية التحتية القوية والقدرة المالية على إتقان التقنيات الأساسية للثورة الصناعية الرابعة (4.0) مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والسحابة والبلوكتشين (سلسلة الكتل)، تتعاون مجموعة "فيتيل سوليوشنز" مع كبار مزودي التكنولوجيا العالميين والمحليين لبناء مجتمع رقمي متصل ومدفوع بالبيانات ومركز على العملاء للمنظمات والشركات والمواطنين. يمكن التعرف على المزيد من المعلومات على موقع الويب: https://solutions.viettel.vn/en.

حول Aduna

تُعد "أدونا" مشروعًا بارزًا يجمع بين بعض مشغلي الاتصالات الرائدين في العالم و"إريكسون" (Ericsson)، ويهدف إلى تمكين المطوِّرين حول العالم من تسريع الابتكار من خلال الاستفادة من إمكانات الشبكات إلى أقصى حد عبر واجهات برمجة التطبيقات الشبكية المشتركة. وتشمل شركات المشروع الشريكة كلاً من "إيه تي آند تي" (AT&T)، و"بهارتي إيرتل" (Bharti Airtel)، و"دويتش تليكوم" (Deutsche Telekom)، و"كي دي دي آي" (KDDI)، و"أورنج" (Orange)، و"ريلاينس جيو" (Reliance Jio)، و"سينجتيل" (Singtel)، و"تيليفونيكا" (Telefonica)، و"تيلسترا" (Telstra)، و"تي موبايل" (T-Mobile)، و"فيرايزون" (Verizon)، و"فودافون" (Vodafone). وتشمل منصات شركاء المطورين لدى أدونا كلاً من Google Cloud وInfobip وSinch وVonage. ومن خلال جمع واجهات برمجة التطبيقات الشبكية من عدة مشغلين حول العالم ضمن منصة موحَّدة تستند إلى مشروع CAMARA مفتوح المصدر الذي تقوده رابطة GSMA ومؤسسة "لينكس فاونديشن" (Linux Foundation)، توفر "أدونا" منصة معيارية لتعزيز التعاون وتحسين تجارب المستخدم ودفع نمو القطاع. لمعرفة المزيد حول واجهات برمجة التطبيقات الشبكية و"أدونا"، يُرجى زيارة موقع الويب: adunaglobal.com.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2927072/Aduna_1.jpg

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2927073/Aduna_2.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2710073/Aduna_Logo.jpg

للتواصل الإعلامي:

[email protected]