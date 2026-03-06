Viettel Solutions et Aduna Global signent un partenariat d'API réseau au MWC 2026

BARCELONE, Espagne, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Viettel Solutions (VTS), membre du groupe Viettel, et Aduna Global ont annoncé aujourd'hui un accord-cadre pour le service Network API au Mobile World Congress (MWC) 2026 à Barcelone.

Mr. Nguyen Dang Trien, Vice General Director of Viettel Solutions; Mr. Nguyen Trong Tinh, Vice Director of Strategy Division of Viettel Group; Mr. Anthony Bar Viettel and Aduna Global: Mr. Anthony Bartolo, CEO of Aduna Global; Rita Mokbel, CEO of Ericsson Vietnam; Mr. Nguyen Dang Trien, Vice General Director of Viettel Solutions

L'accord établit un cadre permettant à Viettel Solutions de collaborer avec Aduna sur la feuille de route pour la mise en œuvre potentielle d'API de réseau, permettant aux entreprises et aux développeurs d'obtenir un accès simplifié aux capacités avancées du réseau sur plusieurs marchés grâce à un modèle cohérent et évolutif. Ces API sont développées dans le cadre de l'initiative GSMA Open Gateway, en conformité avec les normes CAMARA et destinées à des cas d'utilisation tels que la sécurité des transactions, la détection des fraudes et l'activation de l'identité numérique, tout en respectant strictement les lois vietnamiennes en matière de protection des données et de cybersécurité.

Nguyen Dang Trien, directeur général adjoint de Viettel Solutions, a déclaré :

« Il s'agit d'une étape importante dans le renforcement de nos capacités à fournir des services numériques fiables aux entreprises, à nos partenaires et à améliorer l'expérience des clients dans l'ensemble de notre implantation mondiale ».

Anthony Bartolo, PDG d'Aduna, a déclaré :

« L'envergure et la présence internationale de Viettel en font un apport majeur à notre écosystème en pleine croissance. Ensemble, nous faisons progresser la vision GSMA Open Gateway et nous permettons aux opérateurs du monde entier d'exploiter les API des réseaux de manière sécurisée et interopérable ».

La cérémonie de signature a eu lieu pendant le MWC 2026 à Barcelone, avec des représentants dûment autorisés des deux organisations qui ont formellement exécuté l'accord.

À propos de Viettel Solutions

Viettel Business Solutions Corporation, membre du groupe Viettel, est le pionnier de la transformation numérique nationale. Ayant pour mission d'aider les gouvernements, les entreprises et les communautés à appliquer les technologies numériques pour plus d'efficacité et de bien-être humain, nous fournissons des solutions TIC complètes en nous appuyant sur plus d'une décennie d'expérience dans des secteurs clés. Mettant à profit une infrastructure solide et une capacité financière maîtrisant les technologies de base de l'industrie 4.0 telles que le Big Data, l'IA, l'IoT, le Cloud et la Blockchain, Viettel Solutions s'associe à des fournisseurs de technologies mondiaux et locaux de premier plan pour construire une société numérique connectée, axée sur les données et centrée sur le client pour les organisations, les entreprises et les citoyens. Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://solutions.viettel.vn/en.

À propos d'Aduna

Aduna est une initiative phare lancée par certains des plus grands opérateurs de télécommunications au monde et Ericsson, et dont l'objectif est de permettre aux développeurs du monde entier d'accélérer l'innovation en tirant pleinement parti du potentiel des réseaux par le biais d'interfaces de programmation d'applications (API) communes. Ses partenaires de coentreprise comprennent AT&T, Bharti Airtel, Deutsche Telekom, KDDI, Orange, Reliance Jio, Singtel, Telefonica, Telstra, T-Mobile, Verizon et Vodafone. Les plateformes de développeurs partenaires d'Aduna incluent Google Cloud, Infobip, Sinch et Vonage. En combinant les API réseau de plusieurs opérateurs à travers le monde entier au sein d'une plateforme unifiée basée sur le projet open source CAMARA, dirigé par la GSMA et la Linux Foundation, Aduna propose une plateforme standardisée qui favorise la collaboration, améliore l'expérience utilisateur et stimule la croissance du secteur. Pour en savoir plus sur les API réseau et sur Aduna, visitez adunaglobal.com.

