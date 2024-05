Vitrine de inovação mostra influência crescente

PEQUIM, 30 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Uma reportagem do China Daily:

O Fórum ZGC de 2024 em Pequim apresentou uma ampla gama das mais recentes inovações tecnológicas.

O Fórum ZGC atrai um grande número de participantes estrangeiros. Foto de Wang Zhuangfei / China Daily (PRNewsfoto/China Daily)

O evento ocorreu de 25 a 29 de abril e contou com 128 atividades, entre fóruns e conferências, intercâmbios de tecnologia, lançamentos de conquistas tecnológicas e competições de tecnologia.

Mais de 120 cientistas e academias de renome mundial, provenientes da China e do exterior, proferiram discursos na Sessão Plenária da Conferência Anual do Fórum ZGC de 2024 e em 60 fóruns paralelos para compartilhar suas perspectivas sobre tecnologias de ponta e setores relacionados.

Dos palestrantes, mais de 30% são do exterior, incluindo mais de 10 ganhadores do Prêmio Nobel, da Medalha Fields e do Prêmio Turing.

Entre os presentes também estavam representantes de 218 departamentos governamentais estrangeiros e organizações internacionais, 162 universidades nacionais e internacionais, bem como participantes de todo o país.

A comunidade empresarial, em particular, demonstrou grande interesse em se envolver, com a participação de executivos de 225 instituições de capital de risco, mais de 100 empresas unicórnios e mais de 10.000 empresas tecnológicas.

A Competição Internacional de Tecnologia Avançada de Zhongguancun de 2024 recebeu 1.280 projetos de 74 países e regiões estrangeiras, representando mais de 40% do número total de inscrições.

Durante a Feira Internacional de Tecnologia de Zhongguancun de 2024, foram organizadas sessões de matchmaking de tecnologia concebidas para cooperação com vários países, como Reino Unido, Itália, Coreia do Sul e Japão.

No total, 309 projetos de cooperação foram assinados durante o Fórum ZGC deste ano, com um valor de contrato combinado de 67,32 bilhões de yuans (US$ 9,30 bilhões).

O Fórum ZGC cobriu uma variedade de setores. No campo da inteligência artificial, foram conduzidos diversos diálogos em torno de temas importantes, como a inovação da arquitetura de modelos, a ética e a segurança da IA, e a inteligência incorporada para melhorar a pesquisa e avaliação visionárias.

No campo das ciências da vida, foram anunciadas significativas conquistas tecnológicas de ponta, com foco em áreas como interfaces cérebro-máquina e biofabricação sintética.

Quando se trata de ciência espacial, foram realizadas discussões aprofundadas em torno do cosmos extremo, ondulações no espaço-tempo e outras áreas, além de serem lançadas as mais recentes conquistas tecnológicas, como o foguete transportador Zhuque-2.

Também foi divulgada uma série de relatórios de investigação de alto nível, que foram "de importância significativa para compreender as tendências mundiais na vanguarda da ciência e da tecnologia".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2401343/The_ZGC_Forum_attracts_a_great_number_overseas_attendants_Photo.jpg

FONTE China Daily