Volvo Financial Services e JA Worldwide capacitam 10.000 estudantes com conhecimento em educação financeira

GOTEMBURGO, Suécia, 13 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Até a metade de 2024, a Volvo Financial Services (VFS) e a JA (Junior Achievement) Worldwide beneficiaram mais de 10.000 estudantes com um currículo de educação financeira, graças aos esforços de mais de 180 voluntários funcionários da VFS e ao apoio de dezenas de educadores da JA. Combinado com os mais de 14.000 jovens alcançados no ano passado, a VFS e a JA já capacitaram mais de 24.000 estudantes com habilidades como pensamento empreendedor, elaboração de orçamentos, definição de metas financeiras, desenvolvimento de carreira e mais, preparando-os para o sucesso futuro tanto pessoal quanto profissional.

"Estamos no caminho certo para alcançar ainda mais estudantes este ano, graças aos esforços incríveis de nossos funcionários voluntários e ao grande apoio de nossos parceiros na JA", disse Marcio Pedroso, Presidente da VFS. "Mais do que apenas números, sabemos que estamos capacitando esses jovens com habilidades tangíveis para aumentar seu conhecimento financeiro e ajudar a mudar o curso de suas vidas."

Os programas de educação financeira compartilhados com os estudantes são adaptados para atender às necessidades específicas de cada mercado. Nos EUA, a JA e a VFS lideraram o programa "JA It's My Future", que ajuda os alunos a se prepararem para o mercado de trabalho, ensinando habilidades de busca de vagas e a construção de uma marca pessoal, necessárias para conseguir um emprego. Ao final do programa, os estudantes aprenderam a pesquisar carreiras, criar um currículo básico e entender como participar de uma entrevista de emprego.

A VFS Italy continuou seu trabalho com o JA Company Program, um exercício em várias etapas que ajuda os estudantes a desenvolver, criar e gerenciar seu próprio empreendimento comercial para atender a uma necessidade em suas comunidades. Funcionários voluntários da VFS atuam como mentores dos estudantes para ajudar suas startups a entrarem em operação e fornecem lições práticas para ajudá-los a manter o sucesso. Em 2024, funcionários voluntários da VFS Itália ajudaram os estudantes a participar da competição final.

"Embora ministrar os programas com a JA seja impactante por si só, o aspecto adicional de mentorar os estudantes compartilhando histórias e experiências pessoais é o que faz a diferença", disse Daniel Mello, Vice-Presidente Sênior de Marketing, Comunicações e Sustentabilidade da VFS. "Fazer essas conexões pessoais ajuda a dar vida às mensagens dos programas e fornece lições para a vida inteira que serão úteis fora da sala de aula."

Três novos mercados da VFS foram adicionados ao programa em 2024, com Canadá, Romênia e Suécia se juntando ao Brasil, França, Índia, Itália, Peru, África do Sul, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. Todos os 12 mercados continuarão suas atividades com a JA ao longo de 2024, com vários deles intensificando os esforços para fazer uma grande mobilização à medida que as escolas retornam às aulas no segundo semestre do ano.

A parceria da VFS com a JA está totalmente alinhada com as ambições de sustentabilidade do Volvo Group, que incluem um compromisso com cada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. A educação e programação em educação financeira terão um impacto positivo em vários ODS, incluindo o apoio à educação de qualidade, o empoderamento de mulheres e meninas, a ajuda para erradicar a pobreza e mais.

A Volvo Financial Services é a divisão financeira interna do Volvo Group, oferecendo serviços e soluções financeiras que atendem às necessidades de nossos clientes hoje e no futuro. Dedicada à inovação, a VFS apoia a sociedade na adoção de soluções de transporte e equipamentos sustentáveis. A VFS tem sede em Gotemburgo, Suécia, e atende clientes e concessionárias do Volvo Group em cerca de 50 mercados. Para mais informações, acesse www.volvofinancialservices.com ou siga-nos no LinkedIn .

O Volvo Group promove a prosperidade por meio de soluções de transporte e infraestrutura, oferecendo caminhões, ônibus, equipamentos de construção, soluções de energia para aplicações marítimas e industriais, além de financiamento e serviços que aumentam o tempo de atividade e a produtividade de nossos clientes. Fundado em 1927, o Volvo Group está comprometido em moldar o futuro das soluções sustentáveis de transporte e infraestrutura. O Volvo Group tem sede em Gotemburgo, Suécia, emprega mais de 100.000 pessoas e atende clientes em quase 190 mercados. Em 2023, as vendas líquidas totalizaram SEK 553 bilhões (EUR 48 bilhões). As ações da Volvo estão listadas na Nasdaq Stockholm.

