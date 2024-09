Volvo Financial Services et JA Worldwide permettent à 10 000 étudiants d'acquérir des compétences financières

GOTHENBURG, Suède, 13 septembre 2024 /PRNewswire/ -- À la fin du premier semestre 2024, Volvo Financial Services (VFS) et JA (Junior Achievement) Worldwide avaient noué des liens avec plus de 10 000 étudiants par l'intermédiaire d'un programme d'éducation financière, grâce aux efforts de plus de 180 employés bénévoles de VFS et au soutien de douzaines d'autres éducateurs JA. Avec les plus de 14 000 jeunes qui ont participé à ce programme l'année dernière, VFS et JA ont maintenant permis à plus de 24 000 étudiants d'acquérir des compétences à propos du sens des affaires, de l'établissement d'un budget, de la définition d'objectifs financiers, du développement de carrière et sur bien d'autres aspects, les préparant ainsi à une future réussite personnelle et professionnelle.

« Nous sommes sur le point d'atteindre encore plus d'étudiants cette année, grâce aux efforts incroyables de nos employés bénévoles et au soutien considérable de nos partenaires de JA », a déclaré Marcio Pedroso, président de VFS. « Au-delà des chiffres, nous savons que nous inculquons à ces jeunes des compétences tangibles qui renforcent leur culture financière et les aident à changer le cap de leur avenir ».

Les programmes d'éducation financière proposés aux étudiants sont adaptés aux besoins spécifiques de chaque marché. Aux États-Unis, JA et VFS ont dirigé le programme « JA It's My Future », qui aide les étudiants à se préparer au monde du travail en leur enseignant les techniques de recherche d'emploi et d'image de marque nécessaires pour trouver un emploi. À la fin du programme, les étudiants savent comment rechercher des carrières, créer un CV de base et comment réussir un entretien d'embauche.

VFS Italie a poursuivi son travail avec le programme JA Company, un exercice en plusieurs étapes qui aide les étudiants à développer, créer et gérer leur propre entreprise commerciale pour répondre à un besoin dans leur communauté. Les employés bénévoles de VFS accompagnent les étudiants au cours du lancement de leurs startups et leur donnent des leçons concrètes pour les aider à pérenniser leur réussite. En 2024, des employés bénévoles de VFS Italie ont aidé les étudiants à préparer la compétition finale.

« Si l'enseignement des programmes avec JA a un impact en soi, l'aspect supplémentaire du mentorat des étudiants en partageant avec eux des histoires et des expériences personnelles fait toute la différence », estime Daniel Mello, vice-président senior du marketing, de la communication et du développement durable de VFS. « L'établissement de ces liens personnels contribue à donner vie aux messages des programmes et permet de tirer des leçons qui seront utiles en dehors de la salle de classe. »

Trois nouveaux marchés VFS ont été ajoutés au programme en 2024, le Canada, la Roumanie et la Suède rejoignant l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Espagne, les États-Unis, la France, l'Inde, l'Italie, le Pérou et le Royaume-Uni. Les 12 marchés poursuivront leurs activités JA tout au long de l'année 2024 et plusieurs d'entre eux se prépareront à redoubler leurs efforts lorsque les écoles reprendront leurs cours au second semestre.

Le partenariat de VFS avec JA est en parfaite adéquation avec les ambitions du groupe Volvo en matière de développement durable, qui comprend un engagement pour chaque objectif de développement durable (ODD) des Nations unies. L'éducation et les programmes en matière de littératie financière auront un impact positif sur plusieurs ODD, y compris le soutien à une éducation de qualité, l'autonomisation des femmes et des filles, l'aide à l'élimination de la pauvreté et bien plus encore.

