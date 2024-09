Volvo Financial Services und JA Worldwide vermitteln 10.000 Schülern Finanzwissen

GÖTEBORG, Schweden, 13. September 2024 /PRNewswire/ -- Auf halbem Weg durch das Jahr 2024 haben Volvo Financial Services (VFS) und JA (Junior Achievement) Worldwide dank der Bemühungen von mehr als 180 freiwilligen VFS-Mitarbeitern und der Unterstützung durch Dutzende weiterer JA-Pädagogen mehr als 10.000 Schüler mit Lehrplänen zur finanziellen Bildung erreicht. Zusammen mit den mehr als 14.000 Jugendlichen, die im letzten Jahr erreicht wurden, haben VFS und JA nun mehr als 24.000 Schüler mit Fähigkeiten wie unternehmerischem Denken, Budgetplanung, dem Setzen finanzieller Ziele, Karriereentwicklung und mehr ausgestattet und sie so für ihren zukünftigen persönlichen und beruflichen Erfolg vorbereitet.

„Wir sind auf dem besten Weg, in diesem Jahr noch mehr Schüler zu erreichen, dank des unglaublichen Einsatzes unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter und der großartigen Unterstützung durch unsere Partner bei JA", sagte VFS President Marcio Pedroso. „Wir wissen, dass wir diesen jungen Menschen über die reinen Zahlen hinaus konkrete Fähigkeiten vermitteln, die ihre Finanzkompetenz stärken und ihnen helfen, den Kurs ihrer Zukunft zu ändern."

Die Programme zur Vermittlung von Finanzwissen an Schüler sind auf die spezifischen Bedürfnisse der einzelnen Märkte zugeschnitten. In den USA führten JA und VFS das Programm „JA It's My Future" durch, das Schülern hilft, sich auf die Arbeitswelt vorzubereiten, indem es ihnen die für die Arbeitssuche und das persönliche Auftreten erforderlichen Fähigkeiten vermittelt. Am Ende des Programms haben die Studenten gelernt, wie man sich über Berufe informiert, einen einfachen Lebenslauf erstellt und weiß, wie man an einem Vorstellungsgespräch teilnimmt.

VFS Italien setzte seine Arbeit mit dem JA Company Program fort, einem mehrstufigen Programm, das Schülern hilft, ihr eigenes Unternehmen zu entwickeln, zu gründen und zu leiten, um einen Bedarf in ihrer Gemeinde zu decken. Ehrenamtliche VFS-Mitarbeiter betreuen die Schüler, um ihre Startups zum Laufen zu bringen, und vermitteln ihnen praktische Erfahrungen, um ihnen zu nachhaltigem Erfolg zu verhelfen. Im Jahr 2024 halfen freiwillige Mitarbeiter von VFS Italien den Schülern bei der Bearbeitung des Abschlusswettbewerbs.

„Das Unterrichten der Programme mit JA ist zwar an sich schon wirkungsvoll, aber der zusätzliche Aspekt der Betreuung der Schüler durch den Austausch persönlicher Geschichten und Erfahrungen mit den Schülern macht den Unterschied aus", sagte Daniel Mello, Senior Vice President, Marketing, Kommunikation und Nachhaltigkeit, VFS. „Der Aufbau dieser persönlichen Beziehungen trägt dazu bei, die Botschaften der Programme mit Leben zu füllen, und vermittelt lebenslange Lektionen, die auch außerhalb des Klassenzimmers hilfreich sein werden."

Im Jahr 2024 wurden drei neue VFS-Märkte in das Programm aufgenommen: Kanada, Rumänien und Schweden kommen zu Brasilien, Frankreich, Indien, Italien, Peru, Südafrika, Spanien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten hinzu. Alle 12 Märkte werden ihre JA-Aktivitäten während des gesamten Jahres 2024 fortsetzen, wobei einige von ihnen mit der Wiederaufnahme des Schulbetriebs in der zweiten Jahreshälfte einen großen Aufschwung erleben werden.

Die Partnerschaft von VFS mit JA steht in vollem Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen des Volvo-Konzerns, zu denen auch das Engagement für jedes der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen gehört. Die Vermittlung und Programmierung von Finanzwissen wird sich positiv auf mehrere SDGs auswirken, u. a. auf die Förderung einer qualitativ hochwertigen Bildung, die Stärkung von Frauen und Mädchen und die Bekämpfung der Armut.

