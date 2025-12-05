Vortex Control Technologies ajuda Norwegian a avançar em suas metas de sustentabilidade com adoção em toda a frota das VCT Finlets

SEATTLE, 5 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- Hoje, a Vortex Control Technologies e a Norwegian anunciaram que assinaram um acordo para equipar toda a frota de Boeing 737-800 da Norwegian com a modificação Finlet da VCT, que economiza combustível, reforçando seu compromisso com a eficiência operacional e a responsabilidade ambiental.

As VCT Finlets são um conjunto patenteado de pequenas aletas aerodinâmicas instaladas na fuselagem traseira da aeronave. Essas aletas otimizam o fluxo de ar, reduzindo o arrasto e melhorando o desempenho aerodinâmico geral. Os benefícios resultantes incluem maior eficiência no consumo de combustível, alcance estendido e redução das emissões de carbono, tudo isso alcançado com tempo e custo mínimos de instalação.

Após a validação bem-sucedida pela Aviation Partners Boeing e a confirmação em serviço por operadores líderes, incluindo a Avelo Airlines, a SunExpress e a Força Aérea dos EUA, as Finlets demonstraram melhorias consistentes e mensuráveis no consumo de combustível, com até 1,2% de economia de combustível em cruzeiro em operações típicas.

"Há muito tempo a Norwegian é reconhecida por seu foco em eficiência e sustentabilidade", disse Mark Reichin, Diretor Comercial da Vortex Control Technologies. "Ao adotar a tecnologia Finlet em toda a sua frota de 737-800, a Norwegian demonstra mais uma vez liderança no setor ao reduzir o impacto ambiental e operar de forma mais inteligente para o futuro da aviação."

"Voar de forma mais inteligente é um dos pilares centrais da estratégia de sustentabilidade da Norwegian", disse Stig Patey, Capitão de B737 e Gerente de Eficiência de Voo da Norwegian Air Shuttle. "Após revisar os resultados comprovados alcançados por outros operadores, temos o prazer de implementar a modificação Finlet da VCT como mais um passo em direção a uma frota mais eficiente em termos de combustível, mantendo operações confiáveis e de alto desempenho."

As instalações em toda a frota de 737-800 da Norwegian estão previstas para começar em dezembro de 2025, coordenadas com as verificações de manutenção programadas para minimizar o tempo de inatividade.

Sobre a Vortex Control Technologies:

A Vortex Control Technologies (VCT) desenvolve modificações sustentáveis e que aprimoram o desempenho de aeronaves comerciais e militares. Por meio de soluções aerodinâmicas avançadas, como as Finlets, a VCT ajuda os operadores a reduzir o consumo de combustível e as emissões. As tecnologias da empresa já economizaram mais de 4,4 milhões de galões de combustível e evitaram a emissão de mais de 95 milhões de libras de CO₂. Saiba mais em www.vcteco.com.

Sobre a Norwegian Air Shuttle:

A Norwegian é uma empresa líder em aviação nórdica, com sede em Fornebu, nos arredores de Oslo, na Noruega. A empresa conta com mais de 4.700 funcionários e opera uma ampla rede de rotas que conecta os países nórdicos aos principais destinos europeus. Em 2024, a Norwegian transportou 22,6 milhões de passageiros e manteve uma frota de 86 aeronaves Boeing 737-800 e 737 MAX 8.

O grupo Norwegian tem a sustentabilidade como prioridade fundamental e assumiu o compromisso de reduzir expressivamente as emissões de carbono de suas operações. Entre as diversas iniciativas, a mais relevante é o investimento na produção e utilização de combustível de aviação livre de fósseis (SAF). A Norwegian busca tornar-se a escolha sustentável para seus passageiros, contribuindo ativamente para a transformação do setor da aviação.

FONTE Vortex Control Technologies