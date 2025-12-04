- Vortex Control Technologies ayuda a Norwegian a avanzar en sus objetivos de sostenibilidad con la adopción de finlets VCT en toda la flota

SEATTLE, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Vortex Control Technologies y Norwegian anunciaron hoy que han firmado un acuerdo para equipar toda la flota Boeing 737-800 de Norwegian con la modificación Finlet de ahorro de combustible de VCT, reforzando su compromiso con la eficiencia operativa y la responsabilidad ambiental.

Las Finlets VCT son un conjunto patentado de pequeñas aletas aerodinámicas instaladas en la parte trasera del fuselaje de la aeronave. Estas aletas optimizan el flujo de aire, reduciendo la resistencia aerodinámica y mejorando el rendimiento aerodinámico general. Los beneficios resultantes incluyen mayor eficiencia de combustible, mayor autonomía y menores emisiones de carbono, todo ello con un tiempo y coste de instalación mínimos.

Tras la exitosa validación de Aviation Partners Boeing y la confirmación en servicio de operadores líderes como Avelo Airlines, SunExpress y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, las Finlets han demostrado mejoras consistentes y mensurables en el consumo de combustible, con hasta un 1,2% de ahorro en combustible de crucero en operaciones típicas.

"Norwegian ha sido reconocida desde hace tiempo por su enfoque en la eficiencia y la sostenibilidad", afirmó Mark Reichin, director comercial de Vortex Control Technologies. "Al adoptar la tecnología Finlet en toda su flota de 737-800, Norwegian demuestra una vez más su liderazgo en la industria en la reducción del impacto ambiental y una operación más inteligente para el futuro de la aviación".

"Volar de forma más inteligente es uno de los pilares fundamentales de la estrategia de sostenibilidad de Norwegian", destacó Stig Patey, capitán del B737 y director de Eficiencia de Vuelo de Norwegian Air Shuttle. "Tras analizar los resultados demostrados de otros operadores, nos complace implementar la modificación de las Finlets de VCT como un paso más hacia una flota más eficiente en consumo de combustible, manteniendo al mismo tiempo operaciones fiables y de alto rendimiento".

Se espera que las instalaciones en la flota 737-800 de Norwegian comiencen en diciembre de 2025, coordinadas con controles de mantenimiento programados para minimizar el tiempo de inactividad.

Acerca de Vortex Control Technologies:

Vortex Control Technologies (VCT) diseña modificaciones sostenibles que mejoran el rendimiento de aeronaves comerciales y militares. Mediante soluciones aerodinámicas avanzadas como Finlets, VCT ayuda a los operadores a reducir el consumo de combustible y las emisiones. Las tecnologías de la compañía ya han ahorrado más de 16 millones de litros de combustible y evitado más de 43 millones de kilos de emisiones de CO₂. Más información en www.vcteco.com.

Acerca de Norwegian Air Shuttle:

Norwegian es una compañía de aviación nórdica líder, con sede en Fornebu, a las afueras de Oslo, Noruega. La compañía cuenta con más de 4700 empleados y opera una extensa red de rutas que conecta los países nórdicos con destinos europeos clave. En 2024, Norwegian transportó a 22,6 millones de pasajeros y mantuvo una flota de 86 aviones Boeing 737-800 y 737 MAX 8.

El grupo Norwegian considera la sostenibilidad una prioridad fundamental y se ha comprometido a reducir significativamente las emisiones de carbono de sus operaciones. Entre sus numerosas iniciativas, la más destacada es la inversión en la producción y el uso de combustible de aviación libre de fósiles (SAF). Norwegian se esfuerza por convertirse en la opción sostenible para sus pasajeros, contribuyendo activamente a la transformación de la industria de la aviación.