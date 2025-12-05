Vortex Control Technologies ayuda a Norwegian a avanzar en sus objetivos de sostenibilidad con la adopción de VCT Finlets en toda la flota

SEATTLE, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, Vortex Control Technologies y Norwegian anunciaron que firmaron un acuerdo para equipar toda la flota de los Boeing 737-800 de Norwegian con la modificación Finlet de VCT para ahorrar combustible, lo que refuerza su compromiso con la eficiencia operativa y la responsabilidad medioambiental.

Las VCT Finlets son una serie de pequeñas aletas aerodinámicas, de tecnología patentada, que se instalan en la parte trasera del fuselaje del avión. Estas aletas optimizan el flujo de aire, lo que reduce la resistencia y mejora el rendimiento aerodinámico general. Las ventajas resultantes incluyen mayor eficiencia de consumo de combustible, mayor autonomía y reducción de las emisiones de carbono, todo ello con tiempo y costo de instalación mínimos.

Tras su validación satisfactoria por parte de Aviation Partners Boeing y la confirmación en servicio con operadores líderes como Avelo Airlines, SunExpress y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, las Finlets han demostrado mejoras constantes y cuantificables en consumo de combustible, ya que se ahorró hasta un 1,2 % de combustible de crucero en operaciones normales.

"Norwegian ha sido reconocida hace largo tiempo por su enfoque en eficiencia y sostenibilidad", afirmó Mark Reichin, director comercial de Vortex Control Technologies. "Al adoptar la tecnología Finlet en toda su flota de 737-800, Norwegian vuelve a demostrar su liderazgo en el sector al reducir el impacto medioambiental y operar de manera más inteligente para el futuro de la aviación".

"Volar de forma más inteligente es uno de los pilares fundamentales de la estrategia de sostenibilidad de Norwegian", afirmó Stig Patey, capitán del B737 y director de Eficiencia de Vuelo de Norwegian Air Shuttle. "Luego de analizar los resultados comprobados obtenidos por otros operadores, nos complace implementar la modificación Finlet de VCT como un paso más hacia una flota más eficiente en cuanto al consumo de combustible, a la vez que se mantiene un funcionamiento confiable y de alto rendimiento".

Se prevé que las instalaciones en toda la flota de 737-800 de Norwegian comiencen en diciembre de 2025, coordinadas con las revisiones de mantenimiento programadas para minimizar el tiempo de inactividad.

Acerca de Vortex Control Technologies:

Vortex Control Technologies (VCT) diseña modificaciones sostenibles que mejoran el rendimiento de los aviones comerciales y militares. Gracias a soluciones aerodinámicas avanzadas como las Finlets, VCT ayuda a los operadores a reducir el consumo de combustible y las emisiones. Las tecnologías de la empresa ya han ahorrado más de 4,4 millones de galones de combustible y han evitado más de 95 millones de libras de emisiones de CO₂. Obtenga más información en www.vcteco.com.

Acerca de Norwegian Air Shuttle:

Norwegian es una empresa líder en el sector de la aviación nórdica, con sede en Fornebu, en las afueras de Oslo, Noruega. La empresa cuenta con más de 4.700 empleados y opera una amplia red de rutas que conecta los países nórdicos con los principales destinos europeos. En 2024, Norwegian transportó a 22,6 millones de pasajeros y mantuvo una flota de 86 aviones Boeing 737-800 y 737 MAX 8.

El grupo Norwegian tiene la sostenibilidad como prioridad clave y se ha comprometido a reducir considerablemente las emisiones de carbono de sus operaciones. Entre las numerosas iniciativas, la más destacada es la inversión en la producción y el uso de combustible de aviación libre de fósiles (SAF). Norwegian se esfuerza por convertirse en la opción sostenible para sus pasajeros, lo que contribuye de manera activa en la transformación del sector de la aviación.

