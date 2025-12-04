Vortex Control Technologies aide Norwegian à atteindre ses objectifs de durabilité en adoptant les Finlets de VCT pour l'ensemble de sa flotte

SEATTLE, 4 décembre, 2025 /PRNewswire/ -- Vortex Control Technologies et Norwegian ont annoncé aujourd'hui la signature d'une entente visant à équiper toute la flotte de Boeing 737-800 de Norwegian avec l'ailette Finlet de VCT, qui permet d'économiser du carburant, renforçant ainsi son engagement envers l'efficacité opérationnelle et la responsabilité environnementale.

Les Finlets de VCT sont des mini ailettes brevetées, aérodynamiques installées à l'arrière du fuselage de l'avion. Elles optimisent le flux d'air, réduisent la traînée et améliorent les performances aérodynamiques générales. Les avantages associés sont notamment un meilleur rendement énergétique, une plus grande autonomie et une réduction des émissions de carbone, le tout avec un temps et un coût d'installation minimes.

Après avoir été validées par Aviation Partners Boeing et confirmées en service par des opérateurs de premier plan tels qu'Avelo Airlines, SunExpress et l'armée de l'air américaine, les Finlets ont démontré des améliorations constantes et mesurables de la consommation de carburant, avec des économies de carburant en croisière pouvant atteindre 1,2 % dans le cadre d'opérations typiques.

« Norwegian est depuis longtemps reconnue pour l'importance qu'elle accorde à l'efficacité et à la durabilité », a déclaré Mark Reichin, directeur commercial de Vortex Control Technologies. « En adoptant la technologie Finlet pour l'ensemble de sa flotte de 737-800, Norwegian démontre une fois de plus son leadership dans l'industrie en réduisant l'impact environnemental et en opérant de manière plus intelligente pour l'avenir de l'aviation. »

« Voler plus intelligemment est l'un des piliers de la stratégie de développement durable de Norwegian », a déclaré Stig Patey, commandant de bord B737 et responsable de l'efficacité des vols, Norwegian Air Shuttle. « Après avoir examiné les résultats obtenus par d'autres opérateurs, nous sommes heureux d'adopter la Finlet de VCT comme une nouvelle étape vers une flotte plus économe en carburant, tout en maintenant des opérations fiables et performantes. »

Les installations sur l'ensemble de la flotte 737-800 de Norwegian devraient commencer en décembre 2025, en coordination avec les contrôles d'entretien programmés afin de minimiser les temps d'arrêt.

À propos de Vortex Control Technologies :

Vortex Control Technologies (VCT) conçoit des modifications durables qui améliorent les performances des avions commerciaux et militaires. Grâce à des solutions aérodynamiques avancées telles que les Finlets, VCT aide les opérateurs à réduire la consommation de carburant et les émissions. Les technologies de l'entreprise ont déjà permis d'économiser plus de 4,4 millions de gallons de carburant et d'éviter plus de 95 millions de livres d'émissions de CO₂. Pour en savoir plus, consultez le site www.vcteco.com.

À propos de Norwegian Air Shuttle :

Norwegian est une compagnie d'aviation nordique de premier plan, dont le siège se trouve à Fornebu, près d'Oslo, en Norvège. La société emploie plus de 4 700 personnes et exploite un vaste réseau de lignes reliant les pays nordiques aux principales destinations européennes. En 2024, Norwegian a transporté 22,6 millions de passagers et dispose d'une flotte de 86 Boeing 737-800 et 737 MAX 8.

Le groupe norvégien a fait du développement durable l'une de ses principales priorités et s'est engagé à réduire de manière significative les émissions de carbone liées à ses activités. Parmi les nombreuses initiatives, la plus remarquable est l'investissement dans la production et l'utilisation de carburant aviation sans fossile (SAF). Norwegian s'efforce de devenir le choix durable pour ses passagers, en contribuant activement à la transformation du secteur de l'aviation.