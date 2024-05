Wanglaoji glänzt auf dem chinesisch-französischen Lebensmittelkarneval mit der Einführung der internationalen Markenidentität WALOVI und schafft ein neues Symbol für den chinesisch-französischen Kulturaustausch

GUANGZHOU, China, 7. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Am 4. Mai fand auf der Seine in Paris der "Chinesisch-Französische Essenskarneval zum nächtlichen Genuss von Frühlingsgerichten" statt, um den 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Frankreich zu feiern. Als weltweit führende Marke für natürliche Pflanzendrinks und mit der internationalen englischen Markenidentität WALOVI hatte Wanglaoji einen glänzenden Auftritt bei dieser großen Veranstaltung und präsentierte der Welt eine "östliche Visitenkarte".

Der 1828 gegründete Wanglaoji ist ein aus Südchina stammender Kräutertee. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen zu einem Meister der Kräutertee-Industrie entwickelt, der eine breite Palette gesunder pflanzlicher Getränke für die unterschiedlichen Geschmäcker von Verbrauchern in aller Welt herstellt. Mit einem Vertriebsnetz, das sich über 150 Länder und Regionen erstreckt, begab sich Wanglaoji auf eine 9.500 Kilometer lange Reise von Guangzhou nach Paris, um die Geschichte des chinesischen Kräutertees zu erzählen und die Verschmelzung der chinesischen und französischen Kultur zu fördern.

Auf der Veranstaltung wurde der erfrischende Geschmack und das reiche kulturelle Erbe von Wanglaoji mit großem Beifall bedacht. Die französischen Gäste tauchten in die einzigartige Essenz der Kräuterteekultur ein und erlebten die Faszination dieser chinesischen Tradition.

Wanglaoji stellte seine internationale englische Markenidentität WALOVI vor, was einen beschleunigten Lokalisierungsprozess auf dem europäischen Markt markiert. Damit erweitert Wanglaoji sein Angebot über die chinesische Küche hinaus und wagt sich in den Bereich der westlichen Küche im französischen Stil. Nach erfolgreichen Einführungen in Mailand, Bangkok und Los Angeles hat WALOVI mit seinem Image von Gesundheit, Natürlichkeit und Vitalität die Herzen zahlreicher Verbraucher in Übersee erobert.

Auch das ehrgeizige Projekt von Wanglaoji, 56 Kräuterteemuseen einzurichten, schreitet stetig voran. Zwei solcher Museen haben bereits in New York ihre Pforten geöffnet, während Vereinbarungen für Museen in Mailand und Bangkok abgeschlossen wurden, um den Austausch und die gegenseitige Wertschätzung der Kräuterteekultur mit Kulturen in aller Welt weiter zu fördern.

Weng Shaoquan, Vorsitzender von Guangzhou Wanglaoji Great Health Industry Co., Ltd. hob den erfolgreichen Eintritt der Marke in ausländische Plattformen wie Amazon, Costco, Yamibuy und Wee hervor, wodurch der Trend zu "natürlichen und gesunden Getränken" im Ausland ausgelöst wurde. Mit Blick auf die Zukunft will Wanglaoji die Integration von Online- und Offline-Kanälen vertiefen, seine Produkte in das vielfältige Geflecht globaler Essenserfahrungen einweben und die facettenreiche, globale Präsenz der Marke Wanglaoji als Symbol für Getränkekombinationen stärken.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2405111/image_5031036_14500416.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2405112/image_5031036_14500588.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2405113/image_5031036_14500697.jpg