Wanglaoji brille au Sino-French Food Carnival en lançant l'identité internationale de la marque WALOVI, créant un nouveau symbole d'échange culturel sino-français

GUANGZHOU, Chine, 7 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le 4 mai, le « Sino-French Food Carnival to Enjoy the Taste of Spring Food at Night » s'est tenu sur le fleuve Seine à Paris pour célébrer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. En tant que marque de boissons végétales naturelles numéro un dans le monde, et avec l'identité internationale de la marque anglaise WALOVI, Wanglaoji a fait une apparition splendide lors de ce grand événement, en présentant une « carte professionnelle orientale » au monde entier.

Fondée en 1828, Wanglaoji est une tisane originaire du sud de la Chine. Au fil des ans, elle s'est épanouie en tant que championne de l'industrie des tisanes, en créant une gamme variée de boissons végétales saines répondant aux goûts variés des consommateurs du monde entier. Avec un réseau de vente couvrant plus de 150 pays et régions, Wanglaoji s'est lancé dans un voyage de 9 500 kilomètres de Guangzhou à Paris, partageant l'histoire de la tisane chinoise et nourrissant le mélange des cultures chinoise et française.

L'événement a été largement salué pour le goût rafraîchissant et le riche héritage culturel de Wanglaoji. Les invités français ont exploré l'essence unique de la culture des tisanes, en découvrant l'attrait de cette tradition chinoise.

De manière significative, Wanglaoji a dévoilé son identité internationale de marque anglaise WALOVI, ce qui marque un processus de localisation accéléré sur le marché européen. Cette initiative élargit les scénarios de consommation de Wanglaoji au-delà de la cuisine chinoise, s'aventurant dans le domaine des restaurants occidentaux de style français. Après des lancements réussis à Milan, Bangkok et Los Angeles, WALOVI a conquis le cœur de nombreux consommateurs étrangers avec son image de santé, de naturalisation et de vitalité.

En outre, l'ambitieux projet de Wanglaoji d'établir 56 musées de tisanes progresse régulièrement. Deux de ces musées ont déjà ouvert leurs portes à New York, tandis que des accords pour les musées de Milan et de Bangkok ont été finalisés, favorisant ainsi l'échange et l'appréciation mutuelle de la culture des tisanes avec les cultures du monde entier.

Weng Shaoquan, président de Guangzhou Wanglaoji Great Health Industry Co., Ltd., a souligné l'entrée réussie de la marque sur des plateformes à l'étranger comme Amazon, Costco, Yamibuy et Wee, ce qui a déclenché une tendance de « boissons naturelles et saines » à l'étranger. À l'avenir, Wanglaoji vise à approfondir l'intégration des canaux en ligne et hors ligne, à intégrer ses produits dans la mosaïque diversifiée des expériences culinaires mondiales et à renforcer la présence mondiale à facettes multiples de la marque Wanglaoji en tant que symbole de jumelage de boissons.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2405111/image_5031036_14500416.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2405112/image_5031036_14500588.jpg