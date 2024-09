Wanhua Chemical inaugura com sucesso a maior unidade de produção de citral do mundo

YANTAI, China, 30 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Recentemente, a Wanhua Chemical alcançou um marco importante com o lançamento bem-sucedido de sua unidade de produção de citral de 48.000 toneladas por ano, marcando o comissionamento bem-sucedido da maior planta de produção de citral de unidade única do mundo.

Citral da Wanhua Chemical (PRNewsfoto/Wanhua Chemical Group Co.,Ltd)

Essa conquista significa um avanço inovador na pesquisa e desenvolvimento independentes da Wanhua Chemical. O citral, muitas vezes considerado a "joia da coroa" da química fina, é conhecido por seu intrincado processo de produção e rigorosos requisitos técnicos. Como um intermediário crucial na criação de aroma e nutrição e um componente indispensável no mercado de matérias-primas de fragrâncias, o citral da Wanhua Chemical se destaca por sua qualidade superior, sustentabilidade ambiental excepcional e fornecimento confiável. Este desenvolvimento estabelece uma nova referência na promoção de um crescimento estável, saudável e sustentável na indústria global de aromas.

A jornada do citral da Wanhua Chemical começou em 2011 com testes em pequena escala. Após 13 anos de inovação persistente e pesquisa rigorosa, a empresa não apenas alcançou a qualidade ideal do produto desde a primeira produção, mas também estabeleceu uma base sólida para expandir seus negócios de aroma e nutrição.

Olhando para o futuro, a Wanhua Chemical continua comprometida com sua missão de "Promover a Química, Transformar Vidas!" A empresa continuará a liderar com inovação e grandes avanços, fornecendo consistentemente produtos premium e serviços excepcionais para os setores posteriores, contribuindo para uma vida melhor para a humanidade.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2493118/Wanhua_Chemical_s_citral.jpg

FONTE Wanhua Chemical Group Co.,Ltd