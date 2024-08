Wanhua Chemical lance avec succès la plus grande installation de production de citral au monde

YANTAI, Chine, 30 août 2024 /PRNewswire/ -- Wanhua Chemical a récemment franchi une étape importante avec le lancement réussi de son installation de production de citral d'une capacité de 48 000 tonnes par an, marquant la mise en service réussie de la plus grande usine de production unitaire de citral au monde.

Wanhua Chemical's citral

Cette réalisation marque une avancée décisive dans les activités indépendantes de recherche et développement de Wanhua Chemical. Souvent considéré comme le « joyau de la couronne » de la chimie fine, le citral est réputé pour son processus de production complexe et ses exigences techniques rigoureuses. Intermédiaire crucial dans la création d'arômes et de nutriments et composant indispensable sur le marché des matières premières pour parfums, le citral de Wanhua Chemical se distingue par sa qualité supérieure, sa durabilité environnementale exceptionnelle et la fiabilité de son approvisionnement. Cette évolution constitue une nouvelle référence pour favoriser une croissance stable, saine et durable de l'industrie mondiale des arômes.

L'aventure du citral de Wanhua Chemical a commencé en 2011 par des essais à petite échelle. Après 13 ans d'innovation persistante et de recherche rigoureuse, l'entreprise a non seulement atteint une qualité de produit optimale dès le premier cycle de production, mais elle a également jeté des bases solides pour développer ses activités en aval dans les arômes et la nutrition.

À l'avenir, Wanhua Chemical restera fidèle à sa mission : « Faire progresser la chimie, transformer les vies ! ». L'entreprise continuera d'être à la pointe de l'innovation et des percées, en fournissant constamment des produits de qualité supérieure et des services exceptionnels aux industries en aval, contribuant ainsi à une vie meilleure pour l'humanité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2492532/Wanhua_Chemical_s_citral.jpg